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    Yémen : Ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa : Nous réaffirmons le soutien du Yémen à l’Iran et nous sommes tous en coordination constante.

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      Les autorités israéliennes déplorent le décès du sénateur américain Lindsey Graham : Nous avons perdu l’un de nos plus fidèles partisans

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      Le Hezbollah a présenté ses condoléances suite au décès de l’ancien émir du Qatar et a salué son soutien indéfectible aux causes arabes et islamiques.

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      Décès de l’ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani et le ministre iranien des Affaires étrangères présente ses condoléances à l’occasion de son décès

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