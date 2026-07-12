Les autorités israéliennes déplorent le décès du sénateur américain Lindsey Graham : Nous avons perdu l’un de nos plus fidèles partisans

Les autorités israéliennes ont déploré dimanche le décès du sénateur républicain américain Lindsey Graham, saluant son soutien indéfectible à « Israël ».

Dans des messages publiés séparément sur la plateforme X, le président israélien Isaac Herzog, le ministre de la Guerre Israel Katz, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar et l’ancien Premier ministre Naftali Bennett ont présenté leurs condoléances, décrivant M. Graham comme « un véritable ami d’Israël et l’un de ses plus fervents défenseurs ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré : « Israël a perdu l’un de ses plus grands amis, et j’ai perdu un ami cher.»

M. Graham est décédé aujourd’hui des suites d’une maladie soudaine.

Représentant de la Caroline du Sud, M. Graham est l’une des voix conservatrices les plus influentes dans l’élaboration de la politique étrangère américaine. Il est également connu dans les cercles américains comme l’un des plus fervents « faucons » du Sénat, en raison de ses positions intransigeantes sur un certain nombre de questions internationales et régionales, et il est l’un des plus ardents défenseurs d’« Israël ».

Source : Médias