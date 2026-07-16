Bras de fer Iran-USA : Face à l’agression américaine, l’Iran frappe des bases militaires clés dans la région

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a confirmé le ciblage du radar d’alerte précoce du système C-RAM sur la base d’Ali Al-Salem au Koweït, en plus d’un rassemblement des forces américaines.

Le CGRI a également annoncé avoir abattu un drone américain de type MQ-9 dans le ciel de la ville d’Andimeshk, dans la province du Khouzistan, précisant que cela intervient en réponse à l’agression américaine qui a ciblé, la nuit dernière, des parties des côtes sud du pays.

Par ailleurs, le CGRI a démenti les allégations de certains médias hostiles concernant des victimes ou des dégâts dans la région de Pakdasht, confirmant que les bruits entendus à cet endroit provenaient exclusivement des activités de la défense aérienne.

Dans le contexte de la riposte à l’agression, et en particulier à l’attaque contre la caserne de l’armée à Iranshahr, l’armée iranienne a affirmé avoir ciblé, à l’aide de drones suicides, le site du radar fixe, le système de communication et les réservoirs de carburant américains sur la base d’Al-Azraq en Jordanie.

De même, le porte-parole du QG de la gestion des crises en Iran a annoncé que des parties de l’aéroport de Semnan ont été soumises à des frappes aériennes à la suite de l’agression, tandis que les zones résidentielles des villes et villages de la province n’ont pas été ciblées.

L’agence iranienne Fars a fait part du retentissement de deux explosions causées par des attaques américaines aux abords de la ville de Khandab, au sud-ouest de la capitale, Téhéran.

Les attaques américaines ont visé des zones à l’ouest et à l’est de la capitale, Téhéran, et se sont concentrées sur la province de Hormozgan, dans le sud de l’Iran.

Le CGRI a en outre affirmé que l’armée américaine a commis un nouveau crime en ciblant plusieurs sites dans la province du Khouzistan, notamment le secteur d’un hôpital de cancérologie pédiatrique et une usine d’embouteillage d’eau.

Destruction de l’infrastructure offensive de Washington

Auparavant, le porte-parole des Gardiens de la révolution, Hossein Mohebi, a indiqué que les opérations iraniennes se concentrent actuellement sur la destruction de l’infrastructure offensive des États-Unis dans la région.

Le porte-parole des Gardiens de la révolution a déclaré : « L’ennemi ne doit pas penser qu’il peut maintenir l’équation actuelle des combats et transformer la guerre en une guerre d’usure. »

Dans ce contexte, le porte-parole de l’armée iranienne, le général de brigade Mohammad Akrami Nia, a annoncé que le détroit d’Ormuz restera fermé jusqu’à ce que son mécanisme de gestion soit soumis à la volonté iranienne.

Le général Nia a précisé que la réouverture du détroit est conditionnée par le respect par les États-Unis des termes du protocole d’accord, l’arrêt des actes d’hostilité et l’adoption des lois iraniennes.

Agression américaine

De son côté, le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré avoir « achevé une nouvelle vague d’attaques contre l’Iran », affirmant avoir ciblé « des centres de commandement, des sites de défense aérienne, des capacités de missiles et de drones, ainsi que des installations de surveillance côtière ».

Au cours des heures de la nuit et de l’aube du mercredi au jeudi, les États-Unis ont mené plusieurs attaques qui ont touché le port de Bandar Abbas, les villes de Rask et Konarak dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, des points dans la ville d’Ahvaz, ainsi que les abords de l’île de Qeshm.

Cependant, le gouverneur adjoint du Khouzistan a annoncé que les attaques américaines ont causé des dégâts à un certain nombre de maisons d’habitation dans la ville d’Ahvaz.

Dans la province de Hormozgan également, le conseil provincial a confirmé que des dégâts ont été enregistrés dans une partie d’une usine de farine de poisson, à la suite d’une agression américaine ayant ciblé les abords de l’île de Qeshm.

Par ailleurs, le directeur du centre des relations publiques du ministère iranien de la Santé a fait état de la mort en martyr de 35 citoyens à la suite de l’agression américaine, et ce, jusqu’à mercredi à midi.

L’agression américaine se poursuit depuis plusieurs jours contre des régions du sud de l’Iran, tandis que l’Iran y répond en ciblant des bases, des installations et des sites stratégiques américains dans la région.

Le président américain Donald Trump avait déclaré que les attaques américaines contre l’Iran « se poursuivront jusqu’à ce que je dise que cela suffit », tout en reconnaissant que l’Iran « possède encore la capacité de résister ».

Il est à noter qu’en raison de l’agression américaine et de ses mouvements dans le détroit d’Ormuz, ainsi que de la réimposition par Trump du blocus maritime, l’Iran a de nouveau fermé cette voie navigable.

Source : Médias