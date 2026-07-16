Négociations à Rome sur le sud-Liban: retour à la voie militaire indirecte

Alors que chacun est conscient que le dossier libanais est temporairement gelé en attendant la fin de la visite du président de la République, Joseph Aoun, aux États-Unis, Washington a continué d’envoyer des messages contradictoires. Le dernier en date est l’allusion du président américain Donald Trump au fait que le président syrien Ahmed al-Charaa est capable de traiter le dossier du Hezbollah « d’une manière plus précise ».

Trump a déclaré dans une interview accordée à la chaîne Fox News qu’il envisage de « donner le feu vert au président syrien pour agir contre le Hezbollah », estimant que Damas « pourrait gérer ce dossier de manière plus précise qu’Israël ».

Il a réitéré ses critiques envers « la méthode de l’armée israélienne dans ses opérations à l’intérieur du Liban », affirmant : « Il aurait été préférable qu’Israël se retire de certaines parties du Liban et du sud de la Syrie.

Le président Ahmed al-Charaa aurait pu s’occuper du Hezbollah, et il l’aurait fait d’une manière différente. Il ne détruira pas les bâtiments, je déteste voir des bâtiments détruits. » Il a ajouté : « Je pense que Charaa serait plus précis que les Israéliens… et je songe à lui donner le feu vert. »

Pendant ce temps, la sixième session des négociations libano-israéliennes s’est clôturée à Rome sous les auspices des États-Unis, après que les travaux de sa deuxième journée se sont achevés dans une atmosphère qualifiée par l’ambassade américaine à Beyrouth de « très positive et porteuse d’indicateurs constructifs ».

Les données indiquent que la prochaine phase pourrait voir l’annonce officielle du début de la mise en œuvre du projet des « deux zones pilotes », ce qui signifie le passage de l’accord-cadre du niveau des ententes théoriques à l’application sur le terrain. Cela a été renforcé par les déclarations de Trump, qui a considéré que « le retrait d’Israël de parties du territoire libanais serait un pas positif ».

L’équipe du président de la République a cherché à faire fuiter des informations indiquant que les dernières heures ont connu une évolution notable dans le processus de négociation, et que les pressions américaines ont réussi à arracher un accord préliminaire israélien pour avancer dans la mise en œuvre de l’idée des « deux zones pilotes ». C’est ce qu’a exprimé le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, et ce qu’ont appuyé des rapports médiatiques israéliens évoquant « l’approche d’un accord concernant ce mécanisme ».

Des sources indiquent que l’objectif de cette pression américaine est de réaliser un progrès concret sur le terrain avant la visite d’Aoun aux États-Unis, prévue le 21 de ce mois.

Malgré cette promotion positive, un examen minutieux des détails du projet révèle des nœuds fondamentaux qui pourraient empêcher son succès.

Le journal israélien Maariv a rapporté que Tel-Aviv cherche à « transformer les zones pilotes en un moyen de pression sur le Liban afin d’imposer des conditions de sécurité strictes ».

De plus, Israël rejette la demande du Liban pour que ces zones soient totalement libérées de toute présence militaire ou contrôle israélien, et insiste pour se contenter de mettre fin à l’occupation directe tout en maintenant un contrôle par le feu.

‘Israël’ exige également de ne pas passer à une seconde zone pilote avant de s’assurer de sa « satisfaction » quant aux performances de l’armée libanaise lors de la première phase.

Dans ce contexte, des sources informées ont révélé à Al-Akhbar qu’Israël exige de soumettre les militaires qui seront déployés dans les zones pilotes à un contrôle de sécurité afin de s’assurer qu’ils n’ont aucun lien avec le Hezbollah.

De même, ‘Israël’ s’accroche à son droit d’évaluer les résultats de la première phase, se réservant ainsi la possibilité de suspendre la mise en œuvre de toute étape ultérieure s’il estime que le processus ne répond pas à ses exigences de sécurité.

Selon les fuites, les négociations sont passées à la phase de discussion des détails exécutifs, y compris les mécanismes d’application, de supervision et la partie qui sera chargée d’évaluer la mise en œuvre. C’est ce qu’a indiqué le site Axios, qui a évoqué « le lancement de discussions techniques pour examiner la mise en œuvre de toutes les clauses de l’accord-cadre, dans le but de progresser vers la conclusion d’un accord global entre le Liban et Israël ».

Le site a ajouté que les discussions de Rome se sont concentrées sur le passage de la phase des principes et des ententes politiques à la phase de préparation exécutive et de terrain.

Ainsi, l’accord-cadre est entré dans sa phase la plus délicate, car l’annonce attendue du début de la mise en œuvre de la première zone pilote pourrait donner au Liban l’opportunité d’afficher un progrès politique avant la visite d’Aoun à Washington.

Cependant, le succès de cette étape reste tributaire des mécanismes d’exécution et de suivi qui seront assurés par les États-Unis.

Conformément à ce qui a été convenu, la première phase de mise en œuvre de la clause des « zones pilotes » nécessite l’examen de détails techniques et militaires exigeant la participation d’experts militaires des deux camps.

C’est pourquoi il a été décidé de tenir une réunion par visioconférence entre une délégation militaire libanaise et une autre israélienne, sous la direction et le parrainage d’une équipe militaire américaine relevant du Commandement central américain (CENTCOM), comprenant des officiers dont un certain nombre sont actuellement déployés au Liban.

Sur le terrain, les opérations militaires israéliennes ne se sont pas arrêtées. Les opérations de dynamitage, de terrassement et d’incendie de maisons se sont poursuivies à Khiam, Kounine, Houla et Beit Yahoun, confirmant qu’Israël négocie à la table tout en continuant d’imposer par la force de nouvelles réalités sur le terrain.

Ces opérations ne sont pas distinctes du processus de négociation, mais en constituent le prolongement en imposant des équations de terrain par le feu, visant à détruire l’infrastructure urbaine et les réseaux routiers, et à élargir le vide démographique, afin de rendre difficile le retour des habitants et la reconstruction, offrant ainsi plus tard à Israël un prétexte pour affirmer que les conditions de sécurité ne sont pas encore réunies pour un retrait complet.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar