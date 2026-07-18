L’AIPAC suspend les dons aux représentants démocrates qui réclament la réduction de l’aide américaine à « Israël »

L’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) a suspendu les dons en ligne à plusieurs membres démocrates de la Chambre des représentants qui ont soutenu la réduction de l’aide à Israël lors d’un vote cette semaine, selon Politico.

Ce dernier rapporte que le site web du comité d’action politique AIPAC affichait, hier, la suppression des boutons de don pour plus de 12 représentants démocrates d’une page qui comprenait des représentants actuels, que l’organisation décrit comme « soutenant Israël ».

La liste comprenait la représentante Kathryn Clarke, numéro deux de la direction démocrate à la Chambre des représentants, le représentant Joe Negos, membre de la direction du parti, et le représentant Pat Ryan.

Ryan avait déjà déclaré dans un message publié sur la plateforme X qu’il ne s’attendait pas à recevoir à l’avenir le soutien de groupes comme l’AIPAC, ajoutant : « Franchement, je ne veux pas de leur soutien », considérant que « les positions intransigeantes qui refusent de s’opposer au régime de Netanyahu, de plus en plus dangereux, n’ont pas leur place dans la politique américaine ».

Le porte-parole du comité, Deren Souza, a déclaré que les membres du comité apprécient leurs représentants qui « défendent les principes » et sont déçus par ceux qui ne le font pas.

Selon une version archivée du site web de l’organisation, les boutons de don étaient encore actifs le 6 juillet. La page comprenait également un message de remerciement à l’ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, pour son soutien aux relations américano-israéliennes, avant qu’il ne soit supprimé ultérieurement, ainsi qu’un message similaire adressé à la représentante démocrate Julia Brownley.

La décision de l’AIPAC fait suite au vote de 103 législateurs démocrates en faveur d’un amendement visant à réduire l’aide militaire annuelle de 3,3 milliards de dollars que Washington fournit à Israël chaque année.

L’amendement a échoué en raison de l’opposition de la plupart des représentants républicains et de 98 représentants démocrates. Mais il a révélé la division croissante au sein du Parti démocrate concernant le maintien du soutien américain à Israël, dans un contexte de critiques croissantes sur la manière dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu gère la guerre dans la bande de Gaza

Source : Médias