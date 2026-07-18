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    Google supprime des images de la destruction d’infrastructures vitales au Koweït suite aux attaques iraniennes !

      Rédaction du site

      L’analyse d’images satellites de Google révèle que l’entreprise a délibérément supprimé des images haute résolution de plusieurs infrastructures vitales dans la région de Shuaiba, au Koweït. Parmi ces infrastructures figurent une centrale électrique, une usine de dessalement, plusieurs raffineries de pétrole, un complexe pétrochimique et le port de Shuaiba.

      Auparavant, un militant américain avait signalé que des fournisseurs d’images satellites, tels que Google et Apple, avaient masqué ou diffusé des images de faible qualité de certaines bases aériennes koweïtiennes clés, notamment la base aérienne Ali Al Salem.

      Ces bases ayant été ciblées par des frappes de missiles iraniens, la différence significative entre les nouvelles images et les précédentes laisse supposer une censure ou des restrictions ciblées de la part de ces services.

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