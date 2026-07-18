Nouvelle diatribe de Carlson contre Trump : il a trompé les USA

Dans un long entretien accordé au podcast de Bloomberg, l’ex- animateur star de télé Tucker Carlson a lancé une attaque sans précédent contre le président Donald Trump.

« Trump a trahi les États-Unis au profit d’une puissance étrangère », a-t-il taclé, en faisant bien sûr référence à Israël.

Il a ajouté : « C’est une insulte aux États-Unis que leur président permette à son pays d’être dirigé par un petit État du Moyen-Orient. »

Il a révélé avoir tenté à plusieurs reprises d’avertir Trump à l’avance de cette initiative dangereuse (la guerre contre l’Iran), lui disant : « Tout le monde voit bien qu’Israël vous mène par le bout du nez. Cela n’a rien à voir avec la menace nucléaire ; il s’agit de nous entraîner dans une guerre de changement de régime contre l’Iran. »

Il a poursuivi : « Je lui ai dit : Vous allez ruiner votre héritage et votre administration. Votre nom ne restera associé qu’à cette catastrophe que vous êtes sur le point de déclencher. C’est ce qui était arrivé à George Bush. »

Carlson a ensuite présenté ses excuses pour son soutien à Bush pendant la guerre en Irak, affirmant avoir été influencé par une propagande mensongère.

Selon lui, l’Amérique « a perdu son statut de seule superpuissance » et que nous assistons désormais au « déclin d’un empire » à cause de cette guerre.

Carlson a déclaré qu’il renoncerait à son vote républicain de toujours, s’inquiétant du manque de loyauté du parti envers les intérêts américains.

« Je ne soutiendrais pas le Parti républicain », a déclaré Carlson. « Il n’y a aucune chance que je le soutienne. Je ne soutiendrai pas non plus le Parti démocrate. »

Il s’est demandé comment les électeurs pouvaient soutenir des partis politiques qui privilégient les intérêts étrangers au détriment des citoyens américains.

Source : Divers