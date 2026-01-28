Shamkhani : Notre réponse à toute agression sera immédiate et ciblera l’agresseur et le cœur de Tel-Aviv

Ali Shamkhani, le conseiller du Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, a affirmé que « toute action militaire américaine, quelles que soient son origine et son ampleur, sera considérée comme un début de guerre et entraînera une riposte immédiate ».

Il a indiqué que l’idée d’une « frappe limitée » contre l’Iran relève de l’illusion.

Dans un tweet publié sur son compte X, Shamkhani a averti que « la réponse iranienne à toute agression serait sans précédent, ciblant l’agresseur, tous ses ceux qui le soutiennent et le cœur de Tel-Aviv ».

Les tensions continuent de s’exacerber dans la région en raison des menaces du président américain Donald Trump de lancer des attaques contre l’Iran et de s’ingérer dans ses affaires intérieures, tandis que l’Iran insiste sur le fait que de telles actions susciteront une riposte sans précédent.

