L’administration Trump rencontre des séparatistes au Canada

Des responsables de l’administration américaine ont rencontré secrètement à trois reprises, depuis avril de l’année dernière, des séparatistes radicaux de la province canadienne de l’Alberta, riche en pétrole, selon des sources proches du dossier qui se sont confiées au Financial Times.

Dans ce contexte, Jeff Rath, conseiller juridique du projet séparatiste « Prosper Alberta », qui a participé à ces réunions, a déclaré au Financial Times que « les États-Unis sont très favorables à une Alberta libre et indépendante », ajoutant que ses relations avec l’administration du président américain Donald Trump sont « bien plus étroites » que celles qu’il entretient avec le Premier ministre canadien Mark Carney.

Le président de la Fédération du travail de l’Alberta, Gilles McGowan, estime que les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, l’utilisation de robots conversationnels et les prises de position d’influenceurs soutenant le mouvement « Make America Great Again » sont « la preuve d’une ingérence étrangère », et que « cette situation est anormale et nous avons l’impression d’être pris pour cible ».

Les dirigeants du projet indépendantiste « Prosper Alberta » souhaitent rencontrer à nouveau le mois prochain des représentants des départements d’État et du Trésor américains afin de solliciter une ligne de crédit de 500 milliards de dollars pour financer la province si le référendum sur l’indépendance, dont la date n’a pas encore été annoncée, est adopté.

Un responsable de la Maison-Blanche a confirmé que des rencontres ont eu lieu avec plusieurs organisations de la société civile, « sans qu’aucun engagement n’ait été pris ».

Une source proche du secrétaire au Trésor américain, Scott Bisnett, a déclaré que ni lui ni aucun autre responsable du Trésor n’est au courant d’une quelconque proposition concernant une ligne de crédit et qu’ils n’ont pas l’intention d’aborder le sujet.

Un sondage Ipsos réalisé la semaine dernière a révélé qu’environ trois résidents sur dix, tant en Alberta qu’au Québec, voteraient en faveur de la sécession de leur province du Canada.

Les séparatistes exploitent le différend entre la Maison Blanche et Mark Carney, car Trump a menacé le Canada la semaine dernière d’imposer des droits de douane de 100 % s’il concluait un accord avec la Chine, mais Carney a rapidement confirmé que le Canada n’avait pas l’intention d’agir ainsi avec la Chine ni avec aucune économie soumise à une intervention gouvernementale directe, se fondant sur le fait que « son pays respecte ses obligations en vertu de l’accord commercial avec les États-Unis et le Mexique ».

Source : Médias