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Médias israéliens : Ouverture des abris dans plusieurs villes du centre de l’entité sioniste
23-07-2026 12:39 PM
En Lien
Entité sioniste : plusieurs municipalités ont décidé d’ouvrir les abris sans recommandation préalable du commandement du front intérieur. (Médias israéliens)
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Bande de Gaza : un martyr et des blessés dans un bombardement israélien contre des Palestiniens dans l’entourage de l’hôpital Al-Yaman al-Said dans le camp de Jabalia au nord. (Correspondant d’al-Manar)
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Un colon blessé lors d’une attaque à l’arme blanche à Naplouse
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