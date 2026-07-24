Message du CGRI aux peuples dont les pays abritent des bases américaines

Un communiqué du département des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne (CGRI) s’est adressé aux « peuples honorables des pays où se trouvent des bases américaines dans la région ».

« Il y a cinq mois, le régime américain assassin d’enfants a déclenché une guerre d’agression contre nous sans aucune raison logique ni justification légale, en assassinant le plus éminent érudit religieux et dirigeant politique du monde, ce qui coïncide avec le martyre de 168 écoliers innocents. »

Le communiqué poursuit : « Avec la poursuite de ces crimes qui exige une vengeance contre les criminels comme objectif principal de notre action, de nombreux officiers et soldats de l’armée américaine offensive ont quitté leurs bases par crainte des tirs des moudjahidines de l’islam et ont investi des bâtiments en ville comme quartiers généraux pour gérer leurs crimes. Tous les citoyens des pays où les forces américaines sont déployées de la nécessité doivent se tenir immédiatement à 500 mètres des résidences camouflées et secrètes du personnel militaire américain, afin de préserver leur sécurité ».

Il a ajouté : « Les citoyens peuvent également signaler les nouvelles positions des forces d’occupation américaines via le compte officiel des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique sur Telegram, @sepahnewsiradmin, ou via la section « Contactez-nous » du site web. »

Dans ce contexte, la déclaration indique qu’« après 40 jours de guerre qui se sont soldés par la victoire de l’Iran, et malgré sa capacité à poursuivre la guerre par la force, ce pays a accepté, afin de rétablir le calme dans la région et avec la plus grande tolérance, de s’asseoir à la table des négociations avec ces criminels et a signé un mémorandum d’entente pour mettre fin à la guerre », ajoutant : « Toutefois, la nature criminelle et brutale des États-Unis les a incités, dès les premiers jours de l’entente, à reprendre les affrontements et à violer leurs engagements, jusqu’à annoncer officiellement, le 12 juillet, l’annulation de l’entente et la reprise de la guerre. »

Selon le communiqué « les signes d’une nouvelle défaite américaine commencent à apparaître et l’ennemi a compris qu’il ne peut vaincre nos forces armées par des opérations militaires. Cependant, au lieu de se retirer pour se sortir de cette impasse, il a commis des crimes de guerre, ciblant des ponts, des quais de pêcheurs, des bateaux de pêche et des embarcations traditionnelles appartenant à des citoyens, des véhicules de passage et la voie ferrée, causant des victimes civiles. Ses crimes ont culminé hier avec le ciblage de pèlerins qui commémoraient l’Arbaïn de l’Imam Hussein à la frontière irakienne, entraînant des martyrs et des blessés »…

Source : Médias