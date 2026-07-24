13e jour d’agression américaine. L’Iran riposte contre les installations américaines à Bahreïn, au Koweït, en Jordanie et à Erbil

Les Gardiens de la Révolution ont appelé vendredi les civils au Moyen-Orient à se tenir à 500 mètres de tout site abritant des forces américaines.

« Nous exhortons la population des pays où sont stationnés des soldats américains à se tenir immédiatement à 500 mètres des endroits où ils se cachent, afin qu’elle soit en sécurité », a déclaré le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) dans un communiqué diffusé par la télévision d’Etat.

L’Iran avait auparavant affirmé avoir frappé au moyen de drones des installations utilisées par l’armée américaine au Bahreïn, en Jordanie ainsi qu’au Koweït, en riposte à des bombardements contre son sol pour la 13e nuit consécutive.

A Bahreïn

« Ce matin, des drones kamikazes Arash ont pris pour cible les réservoirs de carburant, les grands entrepôts de matériel, les silos et les casernes des forces de l’armée terroriste américaine sur la base aérienne Isa à Bahreïn », a déclaré l’armée dans un communiqué diffusé par la télévision d’Etat.

Un journaliste de l’AFP à Bahreïn a rapporté vendredi matin une explosion et le déclenchement de sirènes d’alerte dans l’émirat, mais il n’est pas clair dans l’immédiat si les deux événements sont liés.

Le CGRI a pour sa part affirmé avoir « pris pour cible et détruit le bâtiment du centre de données de la société américaine Amazon à Bahreïn, qui joue un rôle majeur dans la collecte d’informations pour l’armée américaine ».

Ni le groupe Amazon, géant du e-commerce, ni les autorités de Bahreïn n’ont à ce stade commenté.

Le CGRI a assuré avoir causé « d’importants dégâts » à une tour de surveillance de la Cinquième flotte de la marine américaine dans ce royaume.

En Jordanie

L’armée iranienne a par ailleurs revendiqué des attaques de drones contre la Jordanie où « des hangars pour aéronefs, hangars de maintenance aéronautique et des casernes » à la base d’Al-Azraq ont été visés.

Le CGRI a fait état « d’une nouvelle attaque dévastatrice contre la base américaine d’Azraq, en Jordanie, infligeant de sérieux dégâts à plusieurs avions de combat et détruisant une résidence abritant des militaires américains, ce qui a entraîné des morts et des blessés parmi eux ».

Amman n’a pour l’heure rapporté aucune frappe ces dernières heures, selon l’AFP.

Au Koweït, l’Iran a affirmé avoir détruit des « dépôts de matériel de l’armée » américaine à Camp Udairi ainsi que des installations militaires à Camp Arifjan, qui accueille le quartier général avancé de la composante armée de terre du Commandement central américain au Moyen-Orient (Centcom).

Le communiqué du CGRI indique aussi avoir visé un site de stationnement de militaires américains dans le camp de Doha.

La base aérienne Ali al-Salem a aussi été ciblée, selon les Gardiens de la Révolution qui ont indiqué y avoir « visé un énorme entrepôt de munitions à l’aide de drones suicide sophistiques et de poids lourd ».

Dans la nuit, le Koweït a dit avoir fait face à des attaques de missiles et de drones iraniens, après que les sirènes d’alerte ont retenti dans le pays du Golfe.

« Les défenses aériennes affrontent actuellement des attaques de missiles et de drones ennemis, à la suite de l’agression criminelle de l’Iran », a indiqué l’armée dans un communiqué sur X, en ajoutant que les bruits d’explosions entendus étaient le résultat des interceptions.

Le royaume a été visé par de nombreuses frappes iraniennes depuis le début de la guerre, au point d’évacuer brièvement les quartiers proches du siège de la base navale au début des hostilités, selon l’AFP.

A Erbil

En Irak, le CGRI a assuré avoir détruit un système de défense aérienne et un ballon d’espionnage à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien.

Selon l’AFP, la coalition dirigée par les Etats-Unis a dit avoir abattu cinq drones au-dessus d’Erbil, qui accueille des forces américaines, plusieurs fois ciblée depuis la reprise des hostilités au Moyen-Orient, ont indiqué les forces kurdes.

Un journaliste de l’AFP avait auparavant signalé avoir vu des drones survoler Erbil, où les défenses antiaériennes ont été activées, déclenchant des explosions près de l’aéroport, qui abrite les troupes de la coalition.

La ville accueille aussi un important complexe consulaire américain.

Jeudi, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a dit avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires en Iran, pour la 13e nuit consécutive.

Lors de la treizième nuit d’agressions contre l’Iran, l’armée américaine a mené de nouvelles frappes -à partir des pays arabes voisins- contre 5 provinces iraniennes, ce qui a entraîné le martyre de 4 personnes et blessé 7 autres.

Des médias d’Etat iraniens ont rapporté jeudi soir que la ville d’Ahvaz, dans le sud de l’Iran, avait été frappée et que des explosions avaient été entendues dans la ville portuaire de Bandar Abbas, ainsi que sur l’île de Qeshm, près du détroit d’Ormuz.

Source : Divers