Al-Charaa : la Syrie n’entend pas intervenir militairement au Liban

Le président syrien Ahmed al-Charaa a déclaré que son pays n’entend pas mener d’intervention militaire au Liban, précisant que Damas mène des tractations avec le gouvernement libanais sur des solutions permettant de ramener la sécurité au Liban.

Le président américain Donald Trump a plusieurs fois incité le président syrien a faire intervenir ses forces au Liban pour éliminer le Hezbollah.

Dans un entretien avec la chaine qatarie Al Jazeera, al-Charaa estime que la solution au Liban « n’est pas nécessairement une solution sécuritaire », expliquant que son pays travaille en faveur « d’une approche globale de la crise libanaise ».

Selon lui l’éclatement du chaos au Liban aura des répercussions directes sur la Syrie.

Le président syrien a souligné le soutien de son pays au monopole de l’État libanais sur les armes et à la décision de paix et de guerre, exprimant la crainte de Damas de voir la guerre s’étendre à la région.

Concernant l’entité sioniste, al-Charaa a déclaré que la Syrie évite la confrontation avec elle car il n’y voit aucun intérêt, expliquant que Damas s’efforce de parvenir à un accord de sécurité avec l’entité israélienne avec la participation d’un groupe de pays. Il a ajouté que le succès de l’accord de sécurité avec l’entité israélienne ouvrirait la voie à une paix globale, tout en soulignant que le droit de la Syrie sur le plateau du Golan occupé ne serait pas abandonné.

Sur le plan économique, al-Charaa a souligné que la levée des sanctions économiques serait inutile sans retirer la Syrie de la liste des États soutenant le terrorisme.

Concernant le dossier intérieur syrien, il a confirmé la lenteur de la mise en œuvre de l’accord avec les Forces démocratiques syriennes (FDS), mais a indiqué vouloir continuer à s’appuyer sur cet accord.

Il a expliqué que les autorités syriennes ont formé un comité chargé de gérer le dossier des personnes disparues conformément aux normes internationales et en coopération avec les pays ayant une expérience dans ce domaine.

Concernant les relations régionales, al-Charaa a déclaré que les relations avec l’Irak connaissaient une amélioration continue, notant que les discussions avec la Russie concernant l’avenir de ses bases militaires en Syrie n’étaient pas encore terminées.