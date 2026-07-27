Perquisitions, arrestations et assauts: L’occupation israélienne poursuit son escalade en Cisjordanie

Les forces d’occupation israéliennes ont lancé, ce lundi à l’aube, une vaste campagne d’incursions et d’arrestations visant plusieurs régions de Cisjordanie et d’AlQods occupée, marquée par des perquisitions de maisons, en parallèle du maintien du renforcement des mesures militaires dans les gouvernorats.

À Ramallah et Al-Bireh, les forces d’occupation ont fait irruption dans plusieurs villes et villages, effectuant des perquisitions au domicile de citoyens, tout en intensifiant le déploiement de leurs véhicules militaires et en installant des barrages aux entrées des villes et des villages.

Les forces d’occupation ont poursuivi leurs incursions dans plusieurs secteurs de Naplouse et mené des perquisitions, parallèlement au durcissement de leurs mesures militaires aux abords de la ville et de plusieurs villages.

Les bulldozers de l’occupation exécutent des opérations de démolition à la station d’Arraba, au sud-ouest de Jénine:

#فيديو| جرافات الاحتلال تنفذ عمليات هدم على محطة عرابة جنوب غرب جنين. pic.twitter.com/S0AKRQNeNy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2026

Les forces d’occupation ont également fait irruption dans des villes et villages de Jénine, procédant à des arrestations après avoir perquisitionné les habitations de citoyens, au milieu de larges mouvements militaires à l’intérieur du gouvernorat.

L’armée d’occupation terrasse des terres agricoles et déracine des oliviers dans les localités de Beit Dajann et de Salem, à l’est de Naplouse:

#فيديو | جيش الاحتلال يجرف الأراضي الزراعية ويقتلع أشجار زيتون في بلدتي بيت دجن وسالم شرق نابلس. pic.twitter.com/1SZHQvmgsc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2026

Les forces d’occupation ont arrêté plusieurs Palestiniens à AlKhalil Hébron, après avoir fait irruption dans leurs maisons situées dans des villes du sud et de l’ouest du gouvernorat, les avoir fouillées et en avoir mis à sac le contenu.

La campagne d’incursions s’est étendue aux gouvernorats de Bethléem et de Tulkarem, où les forces d’occupation ont mené des raids dans plusieurs quartiers et villes, et arrêté plusieurs citoyens, dont d’anciens prisonniers libérés, après s’être introduites dans leurs maisons.

Les forces d’occupation ont arrêté un Palestinien dans la ville d’Al-Eizariya, au sud-est d’AlQods occupée, après avoir envahi la localité.

Les campagnes d’incursion et d’arrestation se poursuivent en Cisjordanie et à AlQods occupée, parallèlement à une escalade continue sur le terrain et au durcissement des restrictions militaires imposées à la circulation des citoyens.

Selon un rapport de la Commission de résistance au mur et à la colonisation, le premier semestre de l’année 2026 a vu une hausse des violations commises par les colonisateurs, incluant l’établissement de nouveaux avant-postes coloniaux, des attaques contre les terres et les biens, ainsi que le ciblage d’arbres.

Ces avant-postes se répartissent dans les gouvernorats de Cisjordanie, à raison de 13 à AlKhalil Hébron, 9 à Ramallah, 8 à Naplouse, 4 à Bethléem, en plus d’autres gouvernorats, s’inscrivant dans la continuité de la politique du fait accompli sur le terrain avec le soutien de l’armée d’occupation.

Source : Médias