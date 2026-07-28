L’Iran attend une « réponse ferme » de la Russie après l’attaque ukrainienne contre un navire iranien en mer Caspienne

L’ambassadeur d’Iran en Russie a déclaré que Téhéran attendait une réponse ferme de Moscou après l’attaque meurtrière menée par l’Ukraine contre un navire marchand iranien en mer Caspienne.

Kazem Jalali a fait ces déclarations lundi à Moscou, deux jours après que le cargo Anna, qui transportait une cargaison de fer du port russe d’Astrakhan vers le port iranien de Bandar Anzali, a été pris pour cible lors d’une attaque ukrainienne ayant coûté la vie à un marin et fait plusieurs blessés.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a prétendu que le navire entièrement civil visé en mer Caspienne transportait du matériel militaire iranien à destination de la Russie.

« Au moment de l’attaque de drone ukrainienne, le navire Anna était ancré à environ cinq kilomètres de l’embouchure de la Volga, dans l’attente d’une accalmie avant de reprendre sa route. En tant que nation amie, la Russie se doit d’apporter une réponse ferme à ces attaques criminelles », a déclaré M. Jalali.

L’ambassadeur a également indiqué qu’à la suite de l’attaque, le consulat général d’Iran à Astrakhan avait travaillé en étroite coordination avec les autorités russes afin de faciliter l’évacuation rapide des membres iraniens de l’équipage.

Par ailleurs, il a précisé que cet incident avait été au cœur d’un entretien téléphonique, dimanche, entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Au cours de cette conversation, M. Araghchi a réaffirmé le droit de l’Iran à répondre à cette attaque et a déclaré que toute décision conforme aux intérêts nationaux de la République islamique d’Iran serait prise par les autorités du pays.

Plus tôt, le chef de la diplomatie iranienne avait déclaré, dans une publication sur X, que cette attaque constituait une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Il a ajouté que le président ukrainien, qu’il a qualifié de « parasite », avait orchestré cette attaque à la demande du régime israélien, et a averti qu’elle « ne pouvait rester sans réponse ».

De son côté, Ebrahim Azizi, président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a affirmé que toute attaque contre l’Iran entraînerait inévitablement des conséquences.

Source : Avec PressTV