La frappe précise des canons d’artillerie du CGRI contre les sièges des terroristes à la frontière occidentales de l’Iran avec la région du Kurdistan irakien témoigne du coup laser du CGRI et du fait qu’un autre acquis défensif du pays a été opérationnel.

Dans un communiqué publié, le vendredi 12 juillet 2019, le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a fait état d’une riposte militaire contre les groupes terroristes actifs sur les frontières occidentales du pays.

Une opération terroriste menée par des séparatistes de Pjak (branche du PKK) a en effet fait trois morts dans les rangs du CGRI il y a deux jours à Piranshar, dans l’ouest de l’Iran.

« Au cours de cette opération, qui a impliqué des missiles, des tirs d’artillerie et des unités de drones du CGRI, des camps fortifiés des terroristes, utilisés comme centres d’entraînement anti-révolutionnaires, ont été détruits et des terroristes ont été tués », indique le communiqué.

L’unité terrestre du CGRI a fait usage de drones « Mohajer M-6 » équipés de bombes « Qaem » pour détruire les positions des terroristes dans la région du Kurdistan irakien.

Dans la vidéo publiée par le CGRI, on voit l’utilisation de l’obusier tracté de 155 mm HM 41 et de l’artillerie de missile Grad pour cibler les sièges des terroristes.

Dans une autre partie de cette vidéo, on voit que des obus d’artillerie au guidage laser frappent avec précision les positions des terroristes.

De hauts commandants des forces terrestres de l’armée et du CGRI ainsi que d’autres commandants des forces armées du pays avaient déjà parlé des « capacités de haute précision de nos artilleries et de l’emploi des équipements téléguidés lors de divers exercices de l’armée et du CGRI ».

« Les stratégies sont basées sur chaque bombe ou missile pour une cible, et nous constatons aujourd’hui que nos canons sont des obus de précision à guidage laser Krasnopol, et nous nous dirigeons vers la même doctrine : un canon, bombe ou missile pour une cible », avait déclaré le général de brigade Mohamad Pakpour, commandant des forces terrestres du CGRI.

Pour rappel, les obus de précision à guidage laser Krasnopol sont conçus pour frapper des cibles blindées et des fortifications du premier coup à une distance de 12 kilomètres.

Auparavant, des missiles à guidage « Basir » de 155 mm étaient fabriqués et dévoilés en Iran. « Basir » est un projectile explosif de 155 mm, guidé par laser, tiré par l’artillerie iranienne et conçu pour détruire avec une grande précision les chars, véhicules et autres cibles en mouvement ou non immobiles. Cette arme a une fonction similaire à celle du Kransnopol russe ou du M712 Copperhead américain. Le « Basir » a placé l’Iran parmi les cinq pays du monde dotés de la technologie de ciblage laser.

L’utilisation de balles à guidage par l’artillerie peut, non seulement, empêcher la perte du temps, des coûts et du tir de nombreux obus pour détruire une cible, mais en plus elle augmentera les capacités tactiques et de combat des forces armées.

Source: PressTV