La Résistance Islamique au Liban – Hezbollah a annoncé ce vendredi le ciblage de la base de Khirbet Maar et de ses positions d’artillerie avec des roquettes Katyusha.

Environ une heure et demie après avoir ciblé la base, et alors que les soldats ennemis se rassemblaient sur la base pour réparer les dégâts, les résistants ont reciblé le site une deuxième fois avec des dizaines de roquettes Katioucha.

En outre, la résistance a annoncé avoir ciblé la colonie Kiryat Shmona avec des roquettes Katyusha, en plus de cibler la caserne Yifthah avec des roquettes et un missile -utilisé pour la première fois dans cette guerre au Nord de la Palestine occupée- Falak.

La résistance a affirmé que ces deux opérations étaient une réponse aux attaques de l’ennemi israélien contre les villages et les lieux sûrs du sud et aux attaques contre les civils, la plus récente étant dans la ville de Tayr Harfa.

Avant cela, les résistants ont ciblé le site d’Al-Samaqa, dans les collines libanaises occupées de Kfar Shuba, avec des missiles et l’ont touché directement.

Aujourd’hui à midi, les résistants ont ciblé avec des armes appropriées les équipements d’espionnage nouvellement développés sur le site de Miskav Am et les ont détruits.

Source: Médias