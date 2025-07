Le Département des Relations avec les Médias du Hezbollah a catégoriquement démenti les informations attribuées au Hezbollah sur les chaînes aux capitaux saoudiens Al Arabiya et Al Hadath l’accusant entre autres de vouloir affronter l’État libanais.

Dans un communiqué, le département a affirmé que « ces informations sont totalement fausses et simplement inventées par ces chaînes, servant leurs objectifs douteux visant à semer la confusion et à déstabiliser le Liban ».

Le communiqué poursuit : « Par conséquent, le Département des Relations avec les Médias du Hezbollah appelle tous les médias à ignorer ces informations fabriquées et à ne pas fonder leurs analyses et leurs positions sur elles ».

Et de réitérer « l’importance de consulter les autorités compétentes du Hezbollah afin de revoir ses positions et ses perspectives sur les événements et les développements, en particulier à la lumière des circonstances actuelles délicates et sensibles. »