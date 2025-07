Des avions de combat israéliens ont mené une attaque mercredi contre un site militaire dans la région de Shinshar, dans le gouvernorat de Homs, au centre de la Syrie.

Les médias syriens ont rapporté « une forte explosion près du 64e régiment, près de Shinshar, dans le sud de la province de Homs ».

L’explosion a été suivie d’une alerte de sécurité et du déploiement de personnel du ministère de la Défense dans la zone. Aucune information confirmée n’est encore disponible quant à l’ampleur des pertes humaines et matérielles causées par l’explosion.

Cette attaque s’inscrit dans le contexte des violations israéliennes persistantes en Syrie.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a signalé que « la campagne centrale de Quneitra a été le théâtre d’une nouvelle incursion des forces d’occupation israéliennes ce matin, consistant en une incursion vers le village de Halabi ».

Selon certaines sources, « les forces d’occupation israélienne ont installé un poste de contrôle militaire temporaire sur la route principale, près de l’entrée du village, et plusieurs de leurs membres ont été vus déployés autour d’une ancienne compagnie militaire appartenant aux forces de l’ancien régime, située à proximité ».

« Ces événements surviennent dans un contexte d’incursions répétées dans la zone, sans aucun commentaire officiel des autorités syriennes à ce jour », selon l’Observatoire.

Le 21 juillet, une patrouille israélienne a pénétré en territoire syrien à l’ouest et au sud de la ville d’al-Rafid, dans la campagne de Quneitra. Trois véhicules militaires sont entrés par la route d’al-Asha à al-Rafid, en provenance du village d’al-Asha.

Les forces d’occupation israéliennes envoient des renforts militaires dans la zone des fermes au nord de la ville de Qatana.

Des sources locales dans la campagne de Damas ont confirmé que « les forces d’occupation israéliennes ont envoyé des renforts militaires dans la zone des fermes au nord de la ville de Qatana, dans la campagne du sud-ouest, à 15 kilomètres de la capitale, Damas ».

Ces renforts sont déployés dans le triangle géographique connu sous le nom de triangle Qalaat Jandal, Aisam et Qasim, où les forces d’occupation ont établi un point de contrôle à la périphérie nord de la ville, connu sous le nom d’Axe de la 87e Brigade.

L’occupation israélienne poursuit ses violations de la souveraineté syrienne en poursuivant ses agressions contre des villages et des villes, notamment dans le sud, où elle s’est emparée de vastes zones et mène des incursions, des raids et des arrestations quasi quotidiennes.

Ces opérations s’inscrivent dans le contexte d’une agression continue visant les positions de l’armée syrienne, ainsi que les infrastructures et les installations stratégiques, depuis la chute du régime syrien de Bachar Assad.

Source: Médias