« Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’Etat de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain », a écrit le président français dans un message posté sur X.

La France coprésidera alors avec l’Arabie saoudite une conférence internationale au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement visant à relancer la solution à deux Etats, palestinien et israélien. Cette conférence, initialement prévue en juin, avait été reportée à la dernière minute en raison de la guerre entre Israël et l’Iran. Dans l’intervalle, une réunion au niveau ministériel se tiendra les 28 et 29 juillet.

Le chef de l’Etat français ajoute dans son message que « l’urgence est aujourd’hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue ».

A ce jour, 148 Etats reconnaissent un Etat palestinien, soit les trois quarts des membres de l’ONU. Les Etats-Unis et Israël s’opposent fermement à un tel projet.

