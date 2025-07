Les factions de la résistance ont revendiqué ce vendredi trois opérations de résistance contre les forces israéliennes ennemies dans la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qods, l’aile militaire du mouvement Jihad islamique palestinien, ont rendu compte d’une opération via un champ de mines que leurs combattants avaient préparé, avant de le faire exploser au passage de véhicules ennemis israéliens pendant qu’ils avançaient à l’est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Elles ont diffusé les images vidéos de la préparation de ce champ puis celles de l’explosion et des débris d’un char israélien détruit dans cette opération. Sans préciser la date de son exécution.

Dimanche dernier, l’armée d’occupation israélienne avait demandé aux Palestiniens d’évacuer les sites du sud-ouest de Deir al-Balah, y compris les camps de déplacés. Le lendemain, elle a annoncé le lancement d’une opération terrestre dans la zone.

Il y a deux jours, elle a annoncé la fin de son opération militaire à Deir al-Balah. La radio militaire a cité un officier supérieur déclarant : « Il n’est pas improbable que l’armée reprenne ses opérations dans le centre de la bande de Gaza.»

Opérations contre un Panther et un site de commandement

Par ailleurs, les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Mouvement de résistance islamique Hamas, ont annoncé vendredi avoir ciblé un véhicule blindé de transport de troupes Panther avec un missile guidé Yassin 105, dans la zone d’Al-Satar Al-Gharbi au nord de Khan Younès, près de la jonction avec l’autoroute 5. Elles ont confirmé qu’un soldat israélien se trouvait à bord du véhicule au moment de l’attaque.

Les Qassam ont aussi assuré avoir ciblé un site de commandement et de contrôle ennemi à proximité du complexe judiciaire au sud de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, avec des obus de mortier.

De leur côté, les Brigades al-Nasser Salahedine, l’aile militaire des Comités de résistance populaire, ont rapporté avoir bombardé une position de soldats et de véhicules israéliens près du site d’al-Mabhouh, à l’est du camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, en utilisant des obus de mortier de type régulier de 60 mm.

« L’armée est épuisée »

Le correspondant du journal israélien Maariv a rapporté que le chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne Eyal Zamir a informé les dirigeants politiques que « l’armée est épuisée par les combats » et que les soldats étaient désormais fatigués.

Rappelant que huit soldats de l’unité de génie de combat avaient été blessés jeudi dans le quartier Chouja’iya au nord de Gaza-ville, « lors d’un incident opérationnale au cours duquel une arme a explosé à l’intérieur d’un véhicule blindé de transport de troupes », le correspondant militaire du journal estime que ceci illustre que la poursuite des opérations intensives et 24 heures sur 24 dans la bande de Gaza provoque la dégradation de l’efficacité opérationnelle.

« Lorsqu’on gère une force militaire importante pendant une longue période, les choses ne se déroulent pas sans heurts. L’usure automatique se produit, les outils commencent à s’user et les soldats s’épuisent », a-t-il fait remarquer.

Il a poursuivi : « Supposons qu’un soldat ait dormi dans un véhicule blindé de transport de troupes pendant huit mois. À quel point pensez-vous qu’il se portera bien ? Certainement pas comme au premier jour. »

Le correspondant de Maariv a souligné que les signes d’épuisement à Gaza sont évidents, même dans les plus petits détails : « Comment un soldat place-t-il son arme ? Comment ferme-t-il la garde ? Ce sont tous des signes de fatigue profonde. »

Selon lui, la situation a atteint un stade qui exige une pause et une réévaluation, déclarant : « Nous devons nous arrêter et reconnaître que nous ne pouvons pas combattre indéfiniment. Nous devons fixer des objectifs clairs et œuvrer à la reconstruction de la force militaire. C’est ce que le chef d’état-major a déclaré à l’échelon politique. »

Un haut responsable de la sécurité israélienne a confié à la chaine de télévision Channel 13 que « la situation à Gaza est très difficile et pose de nombreux défis ». « Nous menons de nombreuses activités liées au discours de dissuasion », a-t-il affirmé.

Hausse des incidents opérationnels

Dans ce contexte, Roi Sharon, analyste des affaires militaires pour la chaîne israélienne Channel 11, a affirmé que l’armée ne rend pas compte de tous les incidents opérationnels, précisant qu’il en entend parler de manière indépendante.

Selon Sharon, sept soldats ont été tués lors d’« incidents opérationnels » depuis le début de l’opération « Wagons de Gideon » il y a plus de deux mois, tandis que le bilan s’élève à au moins 80 morts depuis le début de la guerre.

Il y a quelques jours, l’Autorité israélienne de radiodiffusion a rapporté que l’armée avait observé une augmentation « des incidents opérationnels » pendant les combats à Gaza, notamment des explosions de munitions, des tirs amis et des accidents de la circulation.

