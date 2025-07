Le militant libanais propalestinien Georges Ibrahim Abdallah est enfin sorti, ce vendredi 25 juillet, de la prison du sud-ouest de la France où il était détenu, après 40 ans d’incarcération.

Des journalistes de l’AFP sur place ont vu un convoi de plusieurs véhicules quitter le centre pénitentiaire vers de 03H40 (01H40 GMT).

Georges Abdallah, condamné dans les années 1980 pour complicité d’assassinats de diplomates américain et israélien, doit se rendre à l’aéroport de Roissy, en région parisienne d’où il pourrait prendre un vol pour Beyrouth dès ce vendredi matin.

Georges Ibrahim Abdallah et ses soutiens réclamaient de longue date sa libération à laquelle il était éligible depuis 1999.

Or, les États-Unis et ‘Israël’ s’étaient vigoureusement opposés à chacune des demandes de libération déposées par Georges Abdallah.

Georges Abdallah arrivera à Beyrouth vers 14h30

L’ambassade du Liban à Paris a affirmé au correspondant de la télévision libanaise Al-Mayadeen que l’avion de Georges Abdallah décollera de Paris à 9h00 et arrivera à Beyrouth à 14h30.

Le correspondant d’Al-Mayadeen en France a en outre rapporté que Georges Abdallah est en bonne santé et attend avec impatience son arrivée au Liban et les retrouvailles avec sa famille et ses amis.

Il convient de noter que la libération de Georges Abdallah était prévue le samedi 26 juillet. Mais selon ’avocate Fidaa Abdel Fattah, le changement de la date de libération de Georges Abdallah de samedi à aujourd’hui vise à perturber la célébration de son arrivée à Beyrouth.

A suivre