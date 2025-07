Coincés entre une base enflammée qui réclame les informations promises dans l’affaire Epstein et le président Donald Trump, qui tente de tourner la page, les influenceurs d’extrême droite de la mouvance MAGA sont « sur une corde raide ».

La colère s’est répandue parmi les fervents soutiens de Trump et de son slogan « Make America Great Again » (« Rendons sa grandeur à l’Amérique »), face à la manière dont la Maison Blanche a récemment traité le « dossier Epstein” : ils critiquent une trahison de la part du républicain et de ses alliés qui ont longtemps défendu la théorie selon laquelle les élites au pouvoir auraient orchestré une vaste opération de dissimulation d’un trafic sexuel impliquant des enfants.

Les influenceurs et podcasteurs de la galaxie MAGA se trouvent ainsi dans une impasse politique, au défi soit de s’aliéner une base qui exige une transparence totale soit de défier le président – qui les a implorés de passer à autre chose.

Les médias pro-Trump « marchent clairement sur une corde raide », déclare Mike Rothschild, expert en théories du complot, à l’AFP.

« Le fait que Trump exige que personne ne parle d’Epstein devrait être considéré comme une trahison à leurs yeux. Mais ils sont tellement investis dans leur soutien, et ont bâti leur modèle financier autour de cela, qu’ils ne peuvent vraiment rien faire d’autre que trouver des excuses et se contorsionner pour se justifier », souligne-t-il.

Certains influenceurs MAGA ont toutefois adopté une position très critique ces dernières semaines. Parmi eux figure Rogan O’Handley, qui a été invité à la Maison Blanche en février avec certains de ses homologues et à qui on a remis des classeurs intitulés « Le Dossier Epstein: Phase 1 », pour finalement constater qu’ils ne contenaient que peu d’informations nouvelles.

« Loyauté fanatique »

« C’est une honteuse tentative de dissimulation visant à protéger les élites les plus odieuses », a affirmé O’Handley à ses 2,2 millions d’abonnés sur X au début du mois. « On nous a répété à plusieurs reprises que les documents seraient rendus publics, mais il semble maintenant que des accords secrets aient été conclus pour les garder cachés. »

Charlie Kirk, podcasteur et relais zélé de la ligne trumpiste, a essuyé une avalanche de critiques de la part des militants MAGA après avoir initialement déclaré qu’il avait « fini de parler » d’Epstein, disant faire confiance à « mes amis au sein de l’administration ».

« Les partisans de Trump sont d’une loyauté fanatique, et les influenceurs hésitent à s’opposer directement à lui si cela menace l’importance de leur audience », explique à l’AFP Matt Gertz, chercheur au sein de l’ONG Media Matters for America, marquée à gauche.

Les conclusions du ministère de la Justice et du FBI affirmant que Jeffrey Epstein ne disposait pas d’une « liste de clients » ont provoqué la colère de la base MAGA. La ministre de la Justice Pam Bondi a concentré les critiques.

Trump a pris sa défense, affirmant sans preuve que le « dossier Epstein » avait été fabriqué par ses adversaires politiques.

Détourner l’attention

Cherchant à détourner l’attention de la base MAGA — qui s’est nourrie de longue date d’un mélange de ressentiment et de polémiques — Trump a relancé ses attaques contre des cibles habituelles : Barack Obama et les médias.

La Maison Blanche a relayé une accusation infondée selon laquelle l’ancien président aurait mené « un coup d’Etat sur plusieurs années » contre Trump après l’élection de 2016, ce que le démocrate a démenti.

Le Wall Street Journal a été privé de la visite de Trump en Écosse ce weekend, après avoir publié un article selon lequel il aurait écrit un message d’anniversaire obscène à Epstein, et le titre est poursuivi en justice, ainsi que son propriétaire, le magnat des médias Rupert Murdoch, pour diffamation pour au moins 10 milliards de dollars.

Même si l’ancien conseiller de Trump Steve Bannon assure que la communauté de ses partisans est « complètement unifiée, car nous sommes désormais à l’offensive », pour Matt Gertz, « la position des médias MAGA sur l’affaire Epstein est à la fois fragmentée et en constante évolution ».

« Les récentes attaques de Trump contre le Wall Street Journal et les nouvelles théories du complot concernant Obama semblent détourner leur attention d’Epstein, même si l’on ne sait pas pour combien de temps, surtout compte tenu de la nouvelle révélation selon laquelle Trump lui-même est cité dans le dossier », estime-t-il, en référence à un autre article du « WSJ ».

Source: AFP