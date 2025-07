Dans un message à l’occasion du 40e jour après le martyre de hauts commandants iraniens, des scientifiques nucléaires éminents du pays et de nombreux civils lors de l’agression américano-israélienne, le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a déclaré que les avancées militaires et scientifiques de l’Iran progresseraient à un rythme plus soutenu et avec une ferme détermination.

Dans son message adressé ce vendredi 25 juillet à la nation iranienne, l’Ayatollah Khamenei a condamné les actes d’agression du régime sioniste criminel et infâme contre l’Iran.

Les sionistes au pouvoir sont véritablement les vils ennemis obstinés de la nation iranienne, a martelé l’Ayatollah Khamenei.

« La perte de commandants tels que les martyrs Bagheri, Salami, Rashid, Hajizadeh, Shadmani et d’autres militaires, ainsi que de scientifiques comme les martyrs Tehranchi et Abbassi, constitue assurément une lourde perte pour toute nation. Or, l’ennemi borné et insensé n’a point atteint ses objectifs », a poursuivi le Leader iranien.

« Grâce à Dieu, nos avancées militaires et scientifiques se feront plus rapidement que par le passé pour atteindre les sommets ».

L’Ayatollah Khamenei a affirmé que nos martyrs ont, de plein gré, choisi d’atteindre le rang auquel aspirent tous les dévoués ; même si l’amertume de leur perte est grande et lourde pour la nation iranienne, en particulier pour les familles et les proches des martyrs.

Les propos du Leader de la RII font suite à l’agression israélienne du 13 juin dernier contre de hauts responsables et des scientifiques nucléaires iraniens.

Quelques jours plus tard, les États-Unis ont intensifié la guerre en bombardant trois installations nucléaires du pays. Les forces armées iraniennes ont alors lancé des frappes de représailles sur des cibles stratégiques israéliennes dans les territoires occupés et la base aérienne d’al-Udeid au Qatar, le plus grand avant-poste militaire américain en Asie de l’Ouest.

Les opérations coordonnées de l’Iran ont forcé l’arrêt de l’agression le 24 juin.

Dans la suite de son message écrit, l’Ayatollah Khamenei a salué la force du peuple et des institutions de l’Iran face à cette agression.

« Cet incident douloureux a également révélé des points forts : premièrement, la patience, l’endurance et le moral solidement élevé des survivants, qui ne se voient ailleurs que dans les grands tournants de la République islamique d’Iran. Deuxièmement, la persistance et la stabilité des institutions sous le commandement des martyrs, qui n’ont pas laissé ce coup dur supprimer les opportunités ou interrompre leur marche. Et troisièmement, la grandeur de la résistance miraculeuse du peuple iranien, manifestée dans leur union, leur force morale et leur volonté ferme de rester debout ensemble sur le terrain. L’Iran islamique, dans cet événement, a une fois de plus démontré la solidité de ses fondations. Les ennemis de l’Iran donnent des coups d’épée dans l’eau. »

L’essentiel est, a indiqué le Leader, de préserver l’unité nationale, progresser avec le rythme nécessaire dans le domaine de la science et de la technologie dans tous les secteurs, préserver la dignité et l’honneur du pays et de la nation, renforcer la sécurité et l’indépendance nationale.

« Le sérieux, la persévérance et la bonne exécution des affaires du pays sont les devoirs de toutes les institutions responsables de l’exécutif. La guidance spirituelle, l’éclairage des cœurs, l’appel à la patience, à la sérénité intérieure et à la stabilité populaire sont les devoirs des éminents religieux. Et préserver l’enthousiasme, la ferveur et la conscience révolutionnaire est le devoir de chacun de nous, et surtout des jeunes. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux accorde à chacun la réussite dans l’accomplissement de ces devoirs », a conclu le numéro un iranien.

Source: Avec PressTV