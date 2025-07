Le ministre israélien d’extrême droite, Amichai Eliyahu, a ouvertement admis que le régime procédait à un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza pour faire place à des colonies.

Dans une interview diffusée le jeudi 24 juillet sur la radio Kol Berama, le ministre du Patrimoine du régime sanguinaire a tenu des propos particulièrement controversés sur l’avenir de la bande de Gaza après lesquels les condamnations se sont enchaînés.

Le régime israélien « s’engage à faire disparaître Gaza », a-t-il lancé. « Grâce à Dieu, nous éradiquons ce fléau. Tout Gaza sera juive. »

Il a également noté que Gaza serait « nettoyée » de sa population pour permettre la colonisation israélienne. Ajoutant toutefois que les Arabes, fidèles au régime occupant, pourraient rester dans la bande de Gaza.

Eliyahu, membre du parti Force juive dirigé par le ministre extrémiste Itamar Ben-Gvir, a balayé du revers de la main toutes les préoccupations liées à la faim qui gagne du terrain dans l’enclave palestinienne assiégée.

« Il n’y a pas de faim à Gaza ; nous n’avons pas à nous soucier de la faim dans la bande de Gaza. Laissons le monde s’en inquiéter », a-t-il dit en toute insolence.

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a dénoncé les propos d’Eliyahu comme étant « une attaque morale et un désastre de propagande ».

‘Israël’ est dirigé par un cabinet « minoritaire extrémiste », dont les ministres « sanctifient le sang et la mort », a-t-il déclaré.

La députée israélienne Efrat Rayten a appelé le cabinet de Netanyahu à émettre une « condamnation sans équivoque » des propos « odieux et répugnants » d’Eliyahu.

« Un ministre en exercice appelle ouvertement à de graves crimes de guerre. Ce n’est ni une figure de l’opposition, ni un simple citoyen, ni un expert des réseaux sociaux. C’est un rouage essentiel de l’exécutif. Eliyahu est un homme dangereux », a-t-elle déclaré.

Le groupe de protestation israélien Frères et Sœurs d’Armes a également déclaré que l’entité usurpatrice était dirigée par des « idéologues extrémistes » comme Eliyahu qui n’a « aucune moralité, aucune pureté d’armes, [et] aucune honte ».

En novembre 2023, Eliyahu a déclaré que le largage d’une arme nucléaire sur Gaza était « l’une des possibilités » de la guerre génocidaire d’Israël sur le territoire palestinien.

Les propos du ministre ont été retenus comme preuve d’intention dans l’affaire de génocide déposée par l’Afrique du Sud contre ‘Israël’ devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye.

En plus de l’affaire de génocide, la Cour pénale internationale (CPI), également située à La Haye, a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre des Affaires militaires Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

‘Israël’ a déclenché son assaut brutal sur Gaza le 7 octobre 2023, après que le groupe de résistance palestinien, Hamas a mené son opération historique contre l’entité occupante en représailles aux atrocités intensifiées du régime contre le peuple palestinien.

Le régime de Tel-Aviv n’a toujours pas réussi à atteindre ses objectifs déclarés à savoir éliminer le Hamas et libérer tous les captifs de Gaza. Ceci alors que le régime a tué 59 586 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, dans la Bande de Gaza depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l’enclave, provoqué l’effondrement du système de Santé et entraîné de graves pénuries alimentaires.

Source: Avec PressTV