Le porte-parole des forces armées iraniennes affirme que les missiles iraniens ont porté des coups dévastateurs à ‘Israël’ lors de la guerre du mois dernier, détruisant des bases militaires et sécuritaires au fin fond des territoires occupés, malgré le déploiement par ‘Israël’ de systèmes de défense antimissile avancés.

« Malgré le martyre de hauts commandants iraniens dès la première nuit de l’agression, la force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), sous les directives du Leader de la Révolution [l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei] et grâce à une restructuration rapide [du commandement], a réussi à vaincre les systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde », a déclaré le général de brigade Abolfazl Shekarchi.

Lors d’une cérémonie organisée jeudi dans la ville de Qom à l’occasion du 40e jour après le martyre des hauts commandants militaires du pays, le général Shekarchi a précisé que des centaines d’avions de chasse, de radars sophistiqués et de systèmes de défense aérienne fabriqués par les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France avaient été déployés sur les 1 200 kilomètres menant aux territoires occupés pour contrer les frappes de missiles et de drones iraniens.

« Les missiles iraniens ont pourtant pénétré ces couches et atteint leurs cibles du nord au sud », a indiqué Shekarchi avant de poursuivre qu’en assassinant les hauts commandants iraniens, le régime israélien, soutenu par l’Occident, visait à « cibler les infrastructures du pays et à ouvrir la voie au démembrement de l’Iran » en une seule semaine, mais en vain, même en ayant eu recours au maximum de ses capacités militaires.

Il a également déclaré qu’au 10e jour de la guerre, le régime israélien a appelé à une intervention directe des États-Unis en raison de « défaites répétées sur le champ de bataille ».

« Les systèmes de défense aérienne ennemis ont été incapables d’intercepter les missiles sophistiqués iraniens, ce qui a fait pencher la balance militaire en faveur de l’Iran », a ajouté Shekarchi.

Le général iranien a souligné que le régime israélien était « incapable de résister à la riposte écrasante des guerriers de l’Islam » et a attribué la victoire de l’Iran lors de la guerre de 12 jours aux « sages directives du Leader de la Révolution, à la cohésion et à l’unité nationales, ainsi qu’à la ténacité des forces armées, y compris l’armée et le CGRI ».

« Les ennemis doivent savoir que toute agression sur ce territoire entraînera une riposte décisive et regrettable », a-t-il averti.

Il a précisé qu’après des échecs militaires répétés, l’ennemi se concentre désormais sur la « guerre psychologique et médiatique » pour semer la discorde au sein du peuple iranien, exhortant la nation à la « vigilance » face à ses complots.

Le régime israélien a lancé une agression flagrante et non provoquée contre l’Iran le 13 juin, assassinant de nombreux commandants militaires de haut rang et scientifiques nucléaires, mais aussi de simples civils. Le 22 juin, les États-Unis ont officiellement rejoint la guerre israélienne et lancé des attaques contre trois installations nucléaires iraniennes, en violation de la Charte des Nations Unies et du Traité de non-prolifération.

Cette guerre est survenue alors que l’Iran et les États-Unis avaient mené cinq cycles de négociations indirectes, sous la médiation d’Oman, sur le programme nucléaire pacifique iranien depuis avril, et se préparaient à tenir de nouveaux pourparlers dans la capitale omanaise le 15 juin, qui ont été annulés suite à l’agression israélienne.

Source: Avec PressTV