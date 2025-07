L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a déclaré vendredi soir que la famine de masse dans la bande de Gaza était « préméditée et délibérée », le système de distribution d’aide, connu sous le nom de « Facilité humanitaire pour Gaza », soutenu par Israël et les États-Unis, servant des objectifs « militaires et politiques ».

L’agence onusienne a ajouté dans un communiqué : « Une famine de masse préméditée et délibérée. D’autres enfants sont morts aujourd’hui, épuisés par la faim.»

Elle a souligné que « le système de distribution d’aide, appelé « Facilité humanitaire pour Gaza », défaillant, n’est pas conçu pour répondre à la crise humanitaire.»

L’UNRWA a souligné que ce système « servait des objectifs militaires et politiques », le qualifiant de « cruel car il tue plus de vies qu’il n’en sauve ».

Elle a expliqué que, grâce à ce système, ‘Israël’ contrôle « tous les aspects de l’accès à l’aide humanitaire, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de Gaza ».

Loin de la supervision des Nations Unies et des organisations humanitaires internationales, Tel-Aviv a lancé le 27 mai un plan de distribution d’aide par l’intermédiaire de la « Gaza Humanitarian Relief Foundation (GHF)», une organisation soutenue par ‘Israël’ et les États-Unis, mais rejetée par les Nations Unies.

L’UNRWA a déclaré avoir réussi, pendant le cessez-le-feu entré en vigueur début 2025 (entré en janvier dernier et abandonné par Israël en mars dernier), à « enrayer l’aggravation de la faim ».

Elle a ajouté : « Aujourd’hui, l’UNRWA à elle seule a l’équivalent de 6 000 camions d’aide alimentaire et médicale bloqués en Égypte et en Jordanie.»

L’UNRWA a appelé à plusieurs reprises à la réactivation du système de distribution d’aide supervisé par l’ONU afin de soulager la famine dans la bande de Gaza.

Depuis le 2 mars, ‘Israël’ a fermé les points de passage de la bande de Gaza aux camions transportant de l’aide humanitaire, alimentaire et médicale, qui s’accumulaient à la frontière.

Plus tôt vendredi, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé la mort de neuf Palestiniens, dont deux enfants, en 24 heures, en raison de la politique israélienne de famine. Cela porte le bilan des victimes de la famine et de la malnutrition à 122 depuis le 7 octobre 2023, dont 83 enfants, selon un communiqué du directeur général du ministère, Munir al-Barsh.

Depuis le 7 octobre 2023, ‘Israël’, avec le soutien des États-Unis, poursuit sa guerre génocidaire à Gaza, faisant plus de 203 000 martyrs et blessés parmi les Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes. Plus de 9 000 personnes sont portées disparues, des centaines de milliers ont été déplacées et de nombreux autres souffrent de la famine.