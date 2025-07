Un sondage réalisé par la chaine de télévision israélienne i24NEWS en partenariat avec l’institut Direct Polls, diffusé vendredi soir, révèle que la majorité des Israéliens soutient la poursuite de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza.

Mené le 24 juillet auprès de 633 personnes âgées de 18 ans et plus via une plateforme digitale, avec une marge d’erreur de 3,8 %, ce sondage intervient après le rappel de la délégation israélienne de Doha, signe d’un blocage dans les négociations.

Sur la question de la stratégie face à la guerre contre Gaza, 48 % des répondants estiment « qu’Israël doit persévérer militairement jusqu’à la reddition du Hamas, contre 45 % qui prônent un règlement diplomatique » avec le Hamas. Seuls 7 % n’ont pas d’opinion claire.

Ce résultat reflète une société inclinée vers une solution militaire, dans un contexte de famine de masse dans la bande de Gaza due au blocus israélien sévère contre ce territoire palestinien.

Depuis le 7 octobre 2023, ‘Israël’, avec le soutien des États-Unis, poursuit sa guerre génocidaire à Gaza, faisant plus de 203 000 morts et blessés parmi les Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes. Plus de 9 000 personnes sont portées disparues, des centaines de milliers ont été déplacées et de nombreux autres souffrent de la famine.