De violentes explosions dans un dépôt de munitions dans le gouvernorat d’Idlib au nord-ouest de la Syrie a tué au moins 5 civils et blessé 100 autres, dont des femmes et des enfants.

L’explosion qui a eu lieu près de la ville de Maarat Misrin dans la campagne d’Idlib, a causé un important incendie pendant qu’un avion non identifié survolait la région, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Une explosion similaire avait eu lieu le 7 juillet, dans les dépôts de munitions près de la ville de Kafriya dans ce gouvernorat, faisant des victimes civiles et provoquant des incendies.

7 explosions ont eu lieu dans des dépôts d’armes en un seul mois, se sont étonnés des médias syriens.

Affrontements et des tués à Soueïda

Dans la province de Soueïda au sud de la Syrie, des affrontements se poursuivent entre les tribus bédouines et des forces du pouvoir d’une part et les factions druzes de l’autre.

Ont été tués 8 éléments du ministère de la Défense et de la Sureté générale et des fils des tribus et de 20 parmi les combattants druzes, dans des affrontements, selon l’OSDH.

Assassinats des civils alaouites

Cette ONG qui siège au Royaume uni a en outre fait état de la poursuite des opérations de liquidations et d’assassinats en Syrie, principalement à l’encontre des membres de la communauté alaouite.

« Certaines de ces attaques ont été perpétrées par des hommes armés non identifiés et d’autres ont été attribuées aux éléments des forces de sécurité dans les régions qu’elles contrôlent », a indiqué l’OSDH.

Depuis le début du mois de juillet, 21 attentats de liquidations qui ont fait 29 morts dont 4 femmes et un enfant. Ils ont eu lieu dans les gouvernorats de Homs, Hama, Damas, Tartous et Lattaquié, d’apres l’OSDH.

Le dernier attentat a coûté la vie le 20 juillet à un homme et son fils de 9 ans lorsque des hommes armés ont attaqué sa maison dans la province de Hama.

Parmi les victimes figurent le président de l’Association coopérative des agriculteurs dans un village de Hama.

« Dans le village de Nawa des assaillants se sont dirigés vers la maison d’un religieux lui demandant de l’eau. Lorsqu’il est sorti, ils ont ouvert le feu sur lui », rapporte l’OSDH un autre assassinat à caractère confessionnel.

Source: Divers