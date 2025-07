Un citoyen a été tué et plusieurs frappes aériennes ont touché diverses zones libanaises, les forces d’occupation ont renforcé leur présence militaire à Tallet al-Hamams.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé la mort d’un citoyen suite à une frappe aérienne menée par un drone ennemi sur une camionnette qu’il conduisait dans la ville frontalière d’Aita al-Shaab.

Les drones ont attaqué la zone boisée de la ville de Beit Lif avant de reprendre leur attaque sur la même zone environ une demi-heure plus tard, empêchant les pompiers de maîtriser les incendies qui s’étaient déclarés sur le site.

Par ailleurs, les forces d’occupation stationnées à Tallet al-Hamams ont mené deux bombardements autour de leur nouvelle position en territoire libanais. Ces opérations ont coïncidé avec l’extension et le renforcement des fortifications, ainsi que le transfert de salles fortifiées sur le site.

Encore cette nuit, des avions de combat israéliens ont bombardé à nouveau la région de Jarmaq , et ont ciblé les hauteurs de Jabour et de Rayhan , les abords de la ville d’Ansar, au sud.

Toutes ces agressions sont en violation de l’accord de cessez-le-feu conclu entre le Liban et l’ennemi israélien par l’intermédiaire des Etats-Unis. Un accord respecté par la partie libanaise entièrement contrairement à la partie israélienne qui a commis plus de 4000 agressions, et tué plus de 250 civils libanais, dont des femmes et des enfants.

Source: Médias