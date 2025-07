Le chef du groupe Ansarullah, Abdel-Malik al-Houthi, a déclaré jeudi que Sanaa « envisage de nouvelles options d’escalade pour soutenir les Palestiniens de Gaza », alors que ses opérations navales contre les navires appartenant à Israël ou à destination d’Israël se poursuivent.

Dans un discours sur les derniers développements de l’agression contre la bande de Gaza, al-Houthi a déclaré ce jeudi que les positions officielle et populaire, ne ménageront aucun effort pour soutenir le peuple palestinien à tous les niveaux.

Il a insisté sur le développement continu des capacités militaires afin d’être plus efficaces pour « nuire à l’ennemi israélien et exercer une pression sur lui ».

Sayed al-Houthi a critiqué les appels lancés pour désarmer la résistance palestinienne : « L’un des exemples les plus horribles et les plus hideux de stupidité et d’égarement est chez certains, y compris de l’Autorité palestinienne, d’exiger que le Hamas rende ses armes. »

Le chef d’Ansarullah au Yémen a en outre appelé une énième fois « les régimes des pays qui séparent géographiquement notre pays de la Palestine à ouvrir les points de passage pour notre peuple ».

« Des centaines de milliers de personnes se mobiliseront pour soutenir le peuple palestinien », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs insisté sur le maintien de « l’interdiction de navigation maritime à l’ennemi israélien » et a déclaré que le port d’Umm al-Rashrash (Eilat) est complètement fermé, causant des pertes importantes à Israël.

Le chef d’Ansarullah a indiqué que depuis le début du soutien à la bande de Gaza, les forces armées de Sanaa ont mené « 1 679 opérations militaires, notamment au moyen de missiles, de drones et de navires de guerre ».

« Le Yémen a subi 2.843 frappes aériennes et bombardements navals, faisant des centaines de morts et de blessés. Cependant, ces attaques n’ont pas réussi à endiguer la position yéménite en faveur du peuple palestinien à Gaza », a-t-il insisté.

Les forces de Sanaa continuent d’attaquer les navires appartenant à Israël et ceux se dirigeant vers ses ports, et insiste sur la poursuite des opérations jusqu’à ce qu’Israël mette fin à sa guerre d’extermination à Gaza et au blocus meurtrier qu’il lui impose. Elles tirent aussi des missiles en direction d’Israël. Ils sont en général interceptés par les antis aériens israéliens, mais perturbent le trafic aérien qui suspend souvent ses vols et contraignent les Israéliens à accourir vers les abris.

Source: Médias