Le mouvement de résistance palestinien Hamas a lancé un appel à tous les acteurs internationaux leur demandant de mettre fine à la poursuite du crime de famine perpétré dans la bande de Gaza

« C’est une honte pour la communauté internationale qui garde le silence face à l’un des crimes les plus horribles de notre époque », a-t-il condamné dans un communiqué.

Et de poursuivre : « Nous appelons l’UE, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et les autres pays occidentaux à traduire leurs positions médiatiques déclarées en actes et mesures politiques et économiques efficaces, à revoir toutes les formes de coopération avec l’occupation, à mettre fin à la fourniture d’armes et à la tenir responsable de son utilisation de la famine comme outil de meurtre de masse ».

La réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, qui s’est tenue le mardi 15 juillet à Bruxelles, s’est conclue sans qu’aucune mesure contraignante ne soit adoptée à l’encontre d’Israël qui poursuit sa guerre génocidaire contre Gaza. L’Allemagne, la République tchèque, la Hongrie et plusieurs autres pays ayant notamment fait barrage à toute résolution contraignante.

Le Hamas a poursuivi sa déclarations en s’adressant à l’ONU : « Nous appelons les Nations Unies et la communauté internationale à prendre des mesures concrètes et contraignantes pour contraindre l’occupation à autoriser l’entrée immédiate de l’aide humanitaire, sans conditions ni restrictions, et à garantir la sécurité des civils face aux menaces de famine et de soif. »

Il a conclu en condamnant le soutien américain inconditionnel à Israël : « L’administration américaine porte la responsabilité directe du génocide et de la famine perpétrés contre des civils innocents à Gaza, par son soutien inconditionnel au gouvernement d’occupation et la couverture politique et militaire qu’elle fournit aux massacres et à la famine. Nous affirmons que ce soutien continu la rend complice du crime le plus odieux de l’histoire moderne. »

115 morts à cause de la famine

L’ONU, les ONG et les organisations humanitaires ne cessent d’avertir que la famine se propage dans la bande de Gaza dévastée par la guerre génocidaire israélienne

Assiégés par Israël depuis le début de la guerre en octobre 2023, les 2,4 millions d’habitants de Gaza sont soumis à des pénuries sévères de nourriture et de biens de première nécessité, tandis que les centres de distribution d’aide humanitaire sont régulièrement la cible de tirs de l’armée d’occupation.

Le complexe médical Al-Chifa a enregistré jeudi le décès de deux Palestiniens, dont l’un souffrait de diabète, portant le bilan des victimes de la famine à 115, selon le bureau de presse du gouvernement dans la bande de Gaza.

Ce dernier a assuré que la bande de Gaza a besoin d’au moins 500 000 sacs de farine par semaine pour éviter un effondrement humanitaire total. Il a indiqué qu’aucun camion d’aide n’était entré à Gaza jusqu’à présent rappelant que tous les points de passage sont fermés par l’occupation depuis 145 jours, empêchant l’entrée du lait infantile et de l’aide humanitaire.

Mardi, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a fustigé « l’horreur » dans la bande de Gaza.

« Il suffit de regarder l’horreur qui se déroule à Gaza, avec un niveau de mort et de destruction sans équivalent dans l’histoire récente. La malnutrition explose. La famine frappe à toutes les portes », a-t-il déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

