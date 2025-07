Selon une enquête de l’organisation de défense des consommateurs Ekō, le groupe Meta (Facebook, Instagram) a permis la diffusion de plus d’une centaine de campagnes publicitaires visant à collecter des fonds pour l’armée israélienne.

Les montants récoltés, estimés à 2,4 millions de dollars entre mars et juillet 2025, ont notamment servi à l’achat d’équipements militaires, dont des drones utilisés dans les opérations à Gaza.

L’organisation Ekō affirme avoir recensé 117 campagnes de don diffusées sur les réseaux du groupe Meta, malgré les règles officielles de la plateforme interdisant la promotion de matériel militaire.

Les fonds ont servi à l’achat de drones EVO produits par la société chinoise Autel Robotics, initialement destinés à un usage civil, mais transformés pour des usages militaires.

D’après le média israélien +972 Magazine, ces drones ont été modifiés à l’aide d’un système surnommé “iron ball”, permettant de fixer des charges explosives.

Ces engins seraient utilisés pour des frappes aériennes à bas coût. +972 rapporte également des témoignages de soldats israéliens faisant état d’ordres leur enjoignant de viser toute personne franchissant certaines zones délimitées arbitrairement à Gaza.

1,4 milliard de dollars récoltés

Dans un article publié en parallèle, The Times of Israel souligne que de nombreuses campagnes de financement privées ont été lancées en soutien à l’armée israélienne depuis l’attaque du 7 octobre.

Selon le journal, 1,4 milliard de dollars auraient été récoltés en six mois par des associations, notamment aux États-Unis, telles que +Friends of the IDF+. Les dons proviendraient en majorité de membres de l’élite économique nord-américaine et française.

L’enquête met également en lumière les liens persistants entre le secteur technologique et les politiques sécuritaires israéliennes.

Un rapport d’Amnesty International publié en 2023 dénonçait déjà l’usage de technologies de surveillance, dont des caméras produites par la firme chinoise Hikvision, dans des dispositifs de reconnaissance faciale visant les Palestiniens en Cisjordanie.

À ce jour, Meta n’a pas réagi publiquement aux accusations formulées par Ekō.

Source: TRT