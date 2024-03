Le guide suprême de la Révolution islamique en Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé aujourd’hui mardi que « l’Iran n’hésitera jamais à soutenir la cause palestinienne », saluant la fermeté du peuple palestinien et la résistance palestinienne à Gaza.

Lors de sa rencontre avec le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et la délégation qui l’accompagnait, sayyed Ali Khamenei a déclaré : « La patience historique du peuple de Gaza face aux crimes sionistes brutaux soutenus par l’Occident est sans précédent, et c’est un phénomène qui a fait de la question palestinienne la première question mondiale contrairement à la volonté de l’ennemi ».

Sayyed Ali Khamenei a souligné que »le massacre de la population de Gaza et le génocide dont elle est victime blessent le cœur de tout être humain doté d’une conscience », notant que « l’Iran n’hésitera jamais à soutenir la cause palestinienne et le peuple opprimé et résistant de Gaza ».

Pour sa part, Haniyeh a exprimé ses remerciements et son appréciation pour le soutien de l’Iran, tant populaire que gouvernemental, à la cause palestinienne.

Haniyeh a souligné que « le peuple de Gaza et les forces de résistance ne permettront pas à l’ennemi d’atteindre un iota de ses objectifs malgré toutes les brutalités et les massacres », ajoutant que « la guerre contre Gaza est une guerre mondiale et que les États-Unis sont un partenaire majeur dans l’agression sioniste ».

Il a souligné que l’opération Déluge d’Al-Aqsa a vaincu le mythe de l’armée israélienne invincible et que la patience et la fermeté du peuple de Gaza ont affronté l’ennemi et l’ont empêché d’atteindre un seul de ses objectifs stratégiques à Gaza.

Haniyeh est arrivé plus tôt dans la journée dans la capitale iranienne, Téhéran, à la tête d’une délégation de haut niveau composée des dirigeants du mouvement, et a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdullahian, et a discuté avec lui des développements généraux liés au conflit en cours, et ses répercussions, y compris la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, publiée hier.

Source: Médias