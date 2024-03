Le guide suprême de la Révolution et de la République Islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que « la question de Gaza a montré l’étendue de l’injustice dans le monde, alors que la société civilisée reste les bras croisés face à la chute de plus de 30000 martyrs en une courte période », ajoutant que « ce monde n’est pas resté les bras croisés, il a plutôt envoyé des armes à Israël ».

Dans son discours, à l’occasion de la nouvelle année Hégire, aujourd’hui mercredi, sayyed Ali Khamenei s’est interrogé pourquoi certains ont douté de la nécessité de former un axe de résistance, estimant que « Gaza prouve aujourd’hui l’importance de cet axe et la nécessité de le renforcer de plus en plus ».

Sayyed Ali Khamenei a souligné que « cet axe vise à lutter contre les crimes israéliens contre le peuple palestinien », soulignant « qu’il est du devoir de chacun de réfléchir à la résistance pour faire face à l’injustice ».

Son éminence a noté que « le mouvement Hamas et les factions de la résistance en Irak, au Yémen et au Liban ont révélé leurs capacités et ont perturbé les États-Unis d’Amérique, qui cherchaient à contrôler la Syrie et l’Irak », ajoutant que « leurs calculs étaient erronés et qu’ils ne peuvent pas rester dans la région ».

L’occupation israélienne n’en sortira que vaincue

Le Guide suprême de la Révolution et de la République islamique d’Iran a estimé que « l’administration américaine a pris les pires décisions concernant Gaza et qu’elles se sont révelées inacceptables au niveau mondial », soulignant que « tenir les fronts de résistance pour responsables de l’Iran est une insulte aux peuples de la région ».

Et de poursuivre : » l’occupation ne sortira pas du bourbier dans lequel elle s’est plongée en entrant à Gaza, sauf si elle est vaincue ».

Slogan de l’année : Boom de la production avec participation populaire

L’ayatollah Ali Khamenei a commencé son discours en abordant les questions internes à l’Iran, en rappelant le slogan de l’année dernière, Freiner l’inflation et augmenter la croissance de la production, déclarant que le slogan de cette année serait L’année du boom de la production .

Son éminence a pensé que « la mise en œuvre de ce slogan prendrait des années et il espérait que les responsables commenceraient à le faire ».

Et d’ajouter: « la solution aux problèmes économiques du pays se reflétera dans les affaires du peuple », appelant « à faire tous les efforts possibles pour parvenir à un boom économique et bénéficier de toutes les énergies ».

Il a souligné que « l’objectif de l’administration américaine est de mettre l’économie iranienne à genoux, et qu’elle s’y efforce depuis des années, mais ses objectifs ne seront pas atteints grâce à l’énergie de la jeunesse iranienne ».

Focus sur le domaine économique

Le Guide suprême de la Révolution et de la République islamique d’Iran a indiqué que « l’accent sera mis cette année sur le domaine économique, malgré l’importance des activités culturelles et artistiques », soulignant que « l’inflation doit être réduite à 1%, la production doit être augmentée pour couvrir 90% des besoins du pays, et l’utilisation de l’eau dans l’agriculture doit être augmentée ».

Il a noté que « l’Iran s’est beaucoup développé malgré ses ennemis qui le combattent et que les gens marchent dans les rues en toute sécurité et que des milliers de jeunes travaillent et réalisent des réalisations scientifiques, industrielles, médicales et agricoles ».

Enfin sayyed Ali Khamenei a invité les responsables de l’État à « signer des accords fructueux » et a appelé à l’unité entre les responsables et le peuple », rappelant l’accent mis par l’Imam Khomeini (P) depuis le début de la révolution sur l’unité.

