La guerre israélienne sur le territoire libanais se poursuit sous diverses formes, l’ennemi utilisant toutes les armes disponibles, à commencer par l’aviation, a mené une série de frappes aériennes ce soir sur plusieurs zones au Liban-sud.

Les frappes aériennes ont ciblé des zones dégagées, des vallées et des collines, notamment autour du fleuve Litani, entre les villes de Deir Siryan et Zawtar, ainsi que près de la zone de Yahmar al-Shaqif.

Les frappes aériennes ont également visé le deuxième lit du fleuve, près des zones de Mahmoudiya, Barghaz et les environs des villes d’Aishiyeh, en plus des frappes aériennes sur les collines de Taqlim al-Tuffah. Selon les informations disponibles, ces frappes aériennes n’ont fait aucune victime ni blessé à ce jour.

Les informations indiquent que ces frappes aériennes n’ont visé que des zones dégagées et non des zones civiles.

Entre-temps, les attaques israéliennes ont repris ces dernières heures, avec des frappes aériennes, ainsi que des incursions israéliennes visant un bâtiment dans la ville de Kfar Kila. Il s’agit d’une nouvelle forme d’agression israélienne, avec des incursions terrestres continues dans des villages éloignés des cinq points occupés.

L’ennemi a également établi des positions militaires à l’intérieur du territoire libanais, notamment une position importante près de la ville d’Adisi, dans la région de Makhlet al-Mahafer.

L’occupation israélienne isole une grande partie de la frontière, s’étendant sur une distance allant de 500 mètres à un kilomètre, à l’intérieur de laquelle l’armée d’occupation israélienne se déplace avec des chars et des bulldozers, érigeant des barrières de terre et creusant des tranchées à sa guise. Pendant ce temps, l’armée libanaise revient combler ces tranchées et retirer les barrières, mais les forces d’occupation creusent à nouveau des tranchées et élèvent les barrières, un schéma récurrent.

L’ennemi persiste dans ces violations, en plus des frappes de drones ciblant des voitures et des motos, comme cela s’est produit aujourd’hui dans le quartier de Khaldeh, en périphérie de la capitale libanaise Beyrouth.

Agression israélienne contre une voiture au sud de Beyrouth : un mort et cinq blessés selon un premier bilan

Le Centre des opérations d’urgence de santé publique, affilié au ministère libanais de la Santé, a publié un communiqué annonçant « qu’une frappe aérienne israélienne contre une voiture à Khaldeh a fait un mort et cinq blessés ».

Un drone israélien a lancé une frappe aérienne cet après-midi contre une voiture civile circulant sur la voie publique dans le quartier de Khaldeh, au sud de Beyrouth, la capitale libanaise. Il s’agit d’un sans précédent sécuritaire majeure, le premier du genre dans cette zone vitale et densément peuplée.

Les équipes d’ambulance et de protection civile ont entamé leurs opérations d’évacuation et d’inspection sur le site ciblé, au milieu d’intenses survols de drones ennemis d’espionnage.

À la suite de l’opération, un porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a annoncé que « la frappe aérienne a été menée contre un membre de la résistance qui s’efforçait de sécuriser des armes pour la Force Al-Qods iranienne », selon ses propres termes.

Le Hezbollah rend hommage au martyre d’Abou Ali Khalil ( baptisé le bouclier dy martyr de la nation sayyed Nasrallah) et de son fils Mahdi au cimetière Jannat al-Zahraa dans la banlieue-sud de Beyrouth

Le Hezbollah et la communauté de la résistance ont rendu hommage aujourd’hui aux martyrs Hussein Salem Khalil et à son fils Mahdi Hussein Khalil au cimetière Jannat al-Zahraa d’al-Kafaat. Des personnalités politiques, parlementaires et religieuses, ainsi que des personnalités importantes et une foule d’habitants y ont participé, scandant des slogans condamnant l’Amérique et l’entité israélienne et soutenant la résistance.

Le cortège funèbre est parti du complexe de l’Imam al-Askari et s’est dirigé vers le cimetière Jannat al-Zahraa, où la cérémonie commémorative a débuté. Au son de l’hymne du martyre interprété par les Scouts de l’Imam al-Mahdi (P), les porteurs de cercueils ont avancé vers la scène principale, devant la bannière du Hezbollah.

L’hymne national et celui du Hezbollah ont été joués, suivis par un orchestre militaire de la Résistance prêtant serment d’allégeance aux martyrs sur le chemin du jihad et de la résistance. Des prières funéraires ont été célébrées pour les deux martyrs, qui ont ensuite été enterrés aux côtés des martyrs de la Résistance.

Dans son discours, Hussein Fadlallah, responsable régional du Hezbollah à Beyrouth, a souligné le parcours spirituel et héroïque des martyrs, soulignant que « leur sang demeurera un phare et une lumière sur le chemin du jihad et de la liberté ». Il a également détaillé leur attachement aux valeurs de l’Achoura et leur fidélité à la voie de l’Imam Hussein (sur lui la paix).

Fadlallah a ajouté que « le sang des martyrs n’a pas été versé pour exposer leur cause aux pressions ou aux menaces », soulignant que « les fils de la résistance persévéreront dans leur chemin, quelles que soient les pressions et les menaces auxquelles ils sont confrontés, et qu’ils ne craindront ni ne trembleront face aux complots et aux pays qui tentent de les affaiblir ».

Source: Médias