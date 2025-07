Le chef du Conseil politique du Hezbollah, Sayyed Ibrahim Amin al-Sayyed, a affirmé que « la victoire de la République islamique d’Iran est due à quatre facteurs principaux : le premier est le Guide suprême de la révolution islamique, l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei ; le deuxième est le peuple iranien, sa grandeur et son patriotisme ; le troisième est l’armée ; et le quatrième est l’État iranien ».

Lors de la huitième nuit de la commémoration centrale de l’Achoura, au complexe Sayyed al-Shuhada (P), dans la banlieue sud de Beyrouth, Sayyed Ibrahim Amin al-Sayyed a exprimé sa tristesse pour la perte du Maître des martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah, en déclarant : « Je me tiens sur une estrade où s’est toujours tenu le cher et bien-aimé frère, le martyr suprême, le Maître des martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah ».

Il a également rendu hommage au martyr Sayyed Hashem Safi al-Din et à tous les autres martyrs, ainsi qu’à la tante de Sayyed Hassan Nasrallah, qui a accueilli les opprimés et les pauvres sous son aile. Il a salué son esprit, grand comme une nation, englobant tout, et empreint de dignité, de fierté et de victoire.

Il a souligné que « Sayyed Hassan Nasrallah ne cherchait pas à être aimé du peuple, mais qu’il était celui qui l’aimait », ajoutant que « ceux qui aiment le peuple sont aimés par lui, ceux qui le respectent sont respectés par lui, et ceux qui sont honnêtes avec lui le sont encore plus avec lui ».

Il a poursuivi : « Il était le Sultan des cœurs, il a inscrit tous nos noms dans l’histoire, et des milliers d’étoiles ont été placées sur son turban pour les martyrs ».

Sayyed Ibrahim a affirmé : « Avec Sayyed Hassan Nasrallah, nous avons pleuré et continuerons de pleurer, et c’est tout à fait naturel. Mais ceux qui aiment le maître des martyrs de la nation doivent faire avancer son projet et contrecarrer celui des ennemis qui ont comploté pour l’assassiner ». Il a noté que « la clarté exige que le peuple assume ses responsabilités, et je dis aux tyrans : attendez l’arrivée de la génération en colère et vengeresse, car votre temps est révolu, et nous continuerons à hisser haut le drapeau ».

Dans son discours, Sayyed Ibrahim a indiqué que « l’Iran a été persécuté parce qu’il s’est tenu aux côtés de la Palestine et de la résistance, et a soutenu les opprimés du monde entier », s’interrogeant: » Quel pays au monde a osé se tenir aux côtés de la Palestine ? »

Il a insisté sur le fait que « l’indépendance de l’Iran est le fondement de la victoire de sa révolution, et c’est un État insoumis et autonome ».

Source: Médias