L’agence américaine Associated Press (AP) a révélé dans une enquête spéciale étayée par des témoignages et des vidéos que des entrepreneurs américains travaillant sur des sites de distribution d’aide à l’intérieur de la bande de Gaza, dans le cadre de la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF), utilisent des balles réelles, des grenades assourdissantes et des gaz chauds contre les Palestiniens qui tentent d’obtenir de la nourriture.

L’ONU, ainsi que la majorité des ONG opérant dans Gaza, refusent de travailler avec la GHF en mettant en cause ses procédés et sa neutralité.

Selon les témoignages de deux sous-traitants américains qui ont parlé sous couvert d’anonymat, les équipes de garde employées par l’entreprise sont souvent non qualifiées ou formées, équipées d’armes lourdes et agissent sans aucun contrôle, en l’absence de surveillance et de responsabilité. Leurs collègues tirent régulièrement sans discernement, lançant des grenades assourdissantes et du gaz poivre sur les civils, ont-ils dit, dans un contexte de chaos croissant et d’absence d’organisation.

Un entrepreneur a déclaré : « Il y a des innocents qui sont blessés, sans raison valable », a-t-il dit, notant que certains gardes avaient tiré des balles dans toutes les directions, y compris dans les airs, au sol et directement sur les Palestiniens.

Des vidéos obtenues par l’agence montrent des centaines de Palestiniens se précipitant dans d’étroits couloirs de fer, sous les détonations des balles et des explosions, tandis que les gardes rivalisaient entre eux pour « montrer leur force », s’encourageant mutuellement à tirer, l’un disant après des tirs nourris : « Je pense que tu as touché l’un d’entre eux », et l’autre lui répondant : « Oui, bien joué ».

Des caméras de reconnaissance faciale

AP a également révélé que ces sites sont surveillés par des caméras en direct dans une salle d’opérations qui comprend des analystes américains et des soldats de l’armée d’occupation israélienne, et que certaines caméras sont équipées d’une technologie de reconnaissance faciale pour identifier les « suspects », qui sont documentés et suivis sur la base d’une base de données anonyme.

L’entrepreneur a déclaré que les soldats israéliens regardaient les images en collaboration avec des analystes américains et échangeaient des informations avec des unités de drones.

Les entrepreneurs disent qu’on leur a demandé de photographier toute personne qui semblait « hors du commun », sans clarifier les critères de cette caractérisation, et que les images sont ajoutées à la base de données du logiciel de reconnaissance faciale. La « carte faciale des personnes d’intérêt » est ensuite distribuée au personnel de sécurité sur le site.

Bien que l’entreprise nie avoir utilisé des outils biométriques pour collecter des informations et affirme qu’elle ne coordonne ses mouvements qu’avec les autorités d’occupation, les entrepreneurs ont déclaré que l’infrastructure de sécurité est utilisée pour fournir à l’armée d’occupation des informations sur le terrain.

Une enquête pour disculper la GHF

Safe Reach Solutions qui est responsable de la gestion des sites pour le compte de GHF a mené une enquête interne, manifestement destinée à disculper la fondation américaine. Elle a reconnu que des blessures sont survenues dans 31 % des distributions d’aide en seulement deux semaines en juin, sans préciser le nombre ou les causes des blessures.

Mais l’entrepreneur qui a fourni les enregistrements a déclaré que cela n’incluait pas l’utilisation de balles réelles, soulignant que lors d’une seule distribution en juin, les gardes ont utilisé 37 grenades assourdissantes, 27 obus en caoutchouc et fumigènes et 60 grenades lacrymogènes.

Dans d’autres enregistrements, on voit des agents de sécurité tirer du gaz poivre et lancer des grenades assourdissantes au milieu de foules de Palestiniens piégés dans des couloirs étroits derrière des clôtures de fer, tandis que des coups de feu sont entendus en arrière-plan.

Des tirs réels, selon AP

Pour confirmer l’authenticité des enregistrements, l’agence AP a fait appel à des experts en analyse acoustique, qui ont confirmé que les sons indiquaient des tirs réels, y compris des balles de mitrailleuses, à des distances très proches de la source de l’enregistrement. L’agence a également localisé géométriquement ces sites à l’aide de photographies aériennes.

Un entrepreneur a rapporté que les tirs avaient été utilisés pour disperser les foules, mais dans de nombreux cas, les tirs ont continué même après que les Palestiniens ont commencé à partir, disant qu’il avait vu quelqu’un tomber au sol à environ 60 mètres du site d’où les tirs avaient été tirés.

Safe Reach Solutions a argué que tirs de balles réelles se sont produits dans certains cas, mais a affirmé que cela avait été fait en tirant dans le sol pour éloigner les foules pendant les moments de pointe, prétendant l’environnement à l’intérieur des sites était « sûr et discipliné ».

OMS: plus de 500 tués en 2 semaines

Le mois dernier, les États-Unis ont promis 30 millions de dollars pour soutenir les activités du GHF, avec laquelle l’ONU et les principales organisations d’aide refusent de travailler, au motif qu’elle sert les objectifs militaires israéliens et viole les principes humanitaires de base.

Le bureau des droits de l’homme des Nations unies a déclaré la semaine dernière que, depuis le début des opérations de la GHF, les militaires israéliens avaient « bombardé et tiré sur des Palestiniens essayant d’atteindre les points de distribution, causant de nombreux décès ».

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour sa part déclaré vendredi que 500 personnes avaient été tuées « sur des sites de distribution de nourriture militarisés non liés à l’ONU » au cours des deux semaines précédentes.

« Chaque jour, les équipes de MSF voient des patients tués ou blessés en essayant d’obtenir de la nourriture sur l’un de ces sites », a quant à elle déploré, également le 27 juin, l’ONG Médecins sans frontières.

Selon le bureau des médias du gouvernement à Gaza, ces tirs ont jusqu’à présent conduit au martyre de plus de 583 civils palestiniens et blessé plus de 4 200 autres, en plus de 39 disparus, « dans une scène qui reflète la fausseté des revendications humanitaires promues par cette institution ».

Ce jeudi, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Nationale à Gaza a publié un communiqué « interdisant strictement de traiter, de travailler ou de fournir toute forme d’assistance ou de couverture à la GHF ou à ses agents locaux ou étrangers » et avertissant de sanctions sévères à quiconque le ferait.

GHF n’aura plus droit de cité en Suisse

A noter que cette fondation humanitaire n’aura bientôt plus droit de cité en Suisse pour des raisons administratives, n’ayant ni représentant ni adresse.

Mercredi, l’Autorité suisse fédérale de surveillance (ASF) des fondations a publié dans la feuille officielle suisse du commerce dans laquelle elle constate plusieurs manquements : « la fondation ne disposait pas d’un membre du conseil de fondation habilité à signer et domicilié en Suisse ; elle n’avait pas le nombre minimum de trois membres au sein du conseil de fondation prévu par ses statuts ; elle n’avait pas de compte en Suisse; elle ne disposait pas d’adresse valable en Suisse ; elle ne disposait pas d’organe de révision ».

Aucune communication sur les opérations de GHF

L’ONG Trial International, qui avait demandé en mai aux autorités suisses d’enquêter sur GHF, a indiqué qu’elle « n’est pas surprise par la procédure de dissolution ».

« Ce résultat était inévitable étant donné que la fondation n’a pas respecté les obligations légales pour les fondations enregistrées en Suisse », a indiqué Trial International sur son compte LinkedIn.

Cette organisation basée à Genève, qui lutte contre l’impunité des crimes internationaux et soutient les victimes dans leur quête de justice, déplore toutefois que « malgré la gravité de la situation, il n’y ait eu aucune communication officielle des autorités suisses » sur les opérations de la fondation à Gaza.

