En dépit d’une guerre israélienne génocidaire sans merci qui a ravagé la bande de Gaza, et permis l’occupation de plus de 70% de ce territoire, les mouvements de résistance poursuivent leurs opérations contreles soldats de l’occupation.

Ce jeudi, les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé avoir ciblé, mercredi après-midi, un véhicule blindé de transport de troupes israélien avec un missile al-Yassin 105, rue du Complexe islamique de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza. Les Qassam ont indiqué que leurs combattants ont vu le véhicule en feu et un hélicoptère israélien atterrissant pour évacuer les tués ou blessés.

Mardi, elles avaient revendiqué des tirs sur les colonies de Nir Yitzhak et de Mivtahim, à l’aide d’un barrage de roquettes « Q20 » depuis une zone où se trouvent des véhicules dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

De leur côté, les Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique, ont déclaré que leurs combattants de retour du front avaient réussi à détruire un char militaire israélien Merkava en faisant exploser deux engins explosifs confectionnés à partir des munitions israéliennes laissés par les forces d’occupation. L’opération a eu lieu à proximité de la rue al-Mars, dans le centre de Khan Younès.

Les Brigades al-Qods ont en outre diffusé les images vidéos de la préparation d’un engin piégé anti blindé de type Zelzal-4, puis sa plantation et son explosion au passage d’un véhicule israélien à l’est du quartier al-Touffah à Gaza-ville.

Médias israéliens : 3 opérations en 3 heures

Mercredi 2 juillet, les brigades al-Qods avaient revendiqué une opértaion à l’est du quartier Chouja’iya à Gaza-ville.

Elle a été longuement évoquée par différents ls médias israéliens qui ont parlé « d’un jour difficile ».

Selon le correspondant militaire du diffuseur public Kan, la 98e brigade venait d’arriver au matin à Chouja’iya lorsqu’elle s’est trouvée aux prises avec 3 opérations en 3 heures. Elles ont tué un militaire et blessé 8 autres, dont 3 grièvement.

Ils appartiennent à l’Unité d’élite Egoz dont les éléments étaient retranchés dans une maison. Ils ont été pris pour cible par un obus anti blindé qui a blessé légèrement deux soldats.

Alors que les soldats traquaient les auteurs de l’opération, ces derniers ont tiré sur eux frappant un char israélien, selon le correspondant de guerre de la chaine 14. Ce qui a tué un sergent qui faisait partie de le 82e bataillon de la 7eme brigade et blessé deux autres grièvement et un 3eme légèrement.

Par la suite, un sniper palestinien a tiré de loin sur un soldat du commando de l’Unité Egoz le blessant grièvement.

Vers le milieu de la journée, un engin a explosé au passage d’un bulldozer D9, blessant deux soldats, selon Kan.

Ces affrontements, qui ont eu lieu dans une zone où l’armée a opéré à plusieurs reprises, révèlent la présence de poches de résistance et réfutent les affirmations selon lesquelles le Hamas a été éliminé, estime Yossi Yehoshua, analyste des affaires militaires pour Channel 24 News.

Selon ce dernier, ces opérations montrent également la difficulté de l’armée israélienne à faire face aux missiles antichars, aux tirs de snipers et aux engins explosifs, et confirment que « ceux qui parlent d’éliminer le Hamas ne cherchent qu’à justifier un cessez-le-feu ».

Or Heller, correspondant militaire de Channel 13, a déclaré que les forces armées avaient connu « une journée difficile » dans la bande de Gaza peu avant un éventuel accord, et que le Hamas avait démontré sa capacité à bombarder l’enveloppe de Gaza en lançant deux roquettes sur Sderot.

« Le Hamas n’a pas été brisé »

Selon le journal Yediot Ahronoth le Hamas « n’a pas été brisé », ajoutant : « Nos responsables répètent sans cesse qu’il est au bord de l’effondrement, qu’il sera vaincu, voire qu’il capitulera, mais la réalité ne corrobore pas ces affirmations. »

Le Hamas « continue de reconstruire ses capacités dans toutes les zones où l’armée n’est pas présente », soulignant qu’il a « un objectif clair : survivre, et il y est parvenu », estime le quotidien israélien.

Le Yediot Ahronoth estime que les officiers supérieurs de l’état-major « devraient reconnaître que l’effort militaire dans la bande de Gaza a atteint son point d’épuisement ».

Le journal conclut son analyse en affirmant qu’« après un an et neuf mois de tentatives répétées, il est temps pour l’armée de comprendre que cette guerre ne prendra jamais fin sans une solution politique définitive ».

Même approche de la part d’un autre quotidien, le Maariv qui a reconnu jeudi que le changement radical qu’Israël espérait obtenir grâce à l’opération « Chariots de Gédéon » dans la bande de Gaza « reste encore loin » d’être atteint.

Durant le mois de juin, les opérations de résistance ont tué 20 soldats israéliens, selon les chiffres officiels israéliens.

Hommage à Hajj Ramadan

Les Brigades Al-Nasser Salaheddine, branche militaire des Comités de résistance palestiniens, ont publié une vidéo confirmant la poursuite des préparatifs et de l’équipement du Département d’ingénierie et de fabrication, 635 jours après la bataille d’Al-Aqsa. Elles ont souligné la poursuite de leur résistance contre l’occupation israélienne.

Elles ont salué tous ceux qui ont soutenu la Palestine, notamment « le grand martyr de la Palestine, Hajj Ramadan, qui a laissé sa marque dans chaque balle, chaque engin explosif et chaque missile ».

Hajj Ramadan est le pseudonyme du général Mohammad Saeed Izadi qui était responsable du dossier de la Palestine et d’Al-Qods au sein de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. Il s’est élevé en martyr, le 22 juin 2025, suite à une agression israélienne visant un bâtiment dans la ville de Qom, au sud-ouest de Téhéran.

« Que la paix soit sur vous, soutien à la Palestine » lui ont adressé les Brigades Salaheddine qui ont salué les héros de l’armée iranienne et du CGRI qui « ont humilié les sionistes et brisé le prestige d’Israël avec leurs missiles » pendant la guerre de 12 jours.

Les Brigades Salaheddine ont également salué les forces yéménites de Sanaa dont « l’écho de leurs missiles continuent de résonner partout sur notre terre occupée » ainsi que « les héros de la Résistance islamique et du Hezbollah au Liban » et « tous ceux qui nous ont soutenus notre peuple et sa résistance de la oumma islamique et des gens libres du monde ».

