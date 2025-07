Les massacres israéliens ne connaissent pas de répit à Gaza. 60 Palestiniens, dont 29 demandeurs d’aide, sont tombés en martyrs, depuis ce jeudi matin 3 juillet, suite aux frappes israéliennes contre différentes régions de la bande de Gaza.

« Les forces d’occupation ont commis un massacre coutant la vie à des dizaines de civils après avoir bombardé l’école Mustafa Hafez, qui abritait des personnes déplacées à l’ouest de la ville de Gaza », a rapporté le Centre palestinien d’informations (CPI).

Un responsable de la Défense civile, Mohammad al-Moughayyir, a déclaré à l’AFP qu’il y avait eu « 12 martyrs parmi lesquels une majorité d’enfants et de femmes, et un grand nombre de blessés » lors de cette frappe.

Des images de l’AFP montrent de jeunes enfants errant dans le bâtiment carbonisé après le bombardement, au milieu d’un amas de débris où certains fouillent dans les décombres.

Le CPI a également fait état des dizaines de martyrs et des blessés suite à un bombardement israélien visant une tente de déplacés dans le quartier de Mawassi à Khan Younes.

« 29 citoyens en quête d’aide humanitaire sont également tombés en martyrs après avoir été visés par les frappes de l’occupation près de l’axe Netzarim, au sud de la ville de Gaza ».

Mercredi, ‘Israël’ avait aussi commis un massacre dans la bande de Gaza, en bombardant un bâtiment gouvernemental abritant des personnes déplacées à l’est de la ville de Gaza, faisant de nombreuses victimes, principalement des enfants, a précisé Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile dans la bande de Gaza.

