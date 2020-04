Le média de guerre de l’armée yéménite a publié une carte mettant en relief les régions libérées par l’armée et Ansarullah dans la province de Jawf (nord).

Le général Yehya Sarii

Le porte-parole des forces yéménites qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah a annoncé la fin de la dernière phase de libération de Jawf. « 95% de cette province stratégique est actuellement sous le contrôle des forces yéménites qui ont réussi à y déloger les mercenaires de la coalition saoudo-émirati-US ».

Les forces yéménites ont récemment purgé les bases al-Labanat, Aqsha’, Khasf et les régions proches de Mazarik et Mahchma à Jawf.

Le général Yehya Sarii a précisé que « la zone nouvellement libérée s’élève à 3500 Km2, soit la totalité du désert d’AlHazm et des régions à Khob-e-Chaaf ».

Et de souligner : « le désert de Jawf constituait le fief principal d’Al-Qaïda et Daesh (organisations takfiro-wahhabites) soutenus par les Etats Unis, l’Arabie et les Emirats ».

Il a en outre expliqué: « l’importance de la libération de la base d’al-Labanat, vu qu’elle est le dernier bastion des mercenaires de la coalition saoudienne à Jawf et la porte d’entrée vers la province de Ma’reb. D’où l’escalade saoudienne dans cette zone à laquelle résiste les forces yéménites ».

Selon M.Sarii, « les forces yéménites disposent d’options stratégiques qui feront regretter à l’ennemi cette escalade ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah