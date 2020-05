La revue américaine « Foreign Policy » a révélé dans une longue enquête que « l’administration du président Donald Trump nomme des gens qui lui sont loyales à la Maison Blanche à une fonction politique majeur au sein du Pentagone. D’où les responsables au sein du Pentagone craignent que cette mesure ne vise à se débarrasser des civils qui ne sont pas fidèles au président.

Michael Cotron, qui était le principal adjoint à la sécurité nationale du vice-président Mike Pence pour les affaires sud-asiatiques, a été désigné par Trump pour travailler dans les coulisses du Pentagone afin de tester la loyauté des responsables militaire envers le président, ont rapporté les responsables de l’administration actuelle.

Un haut responsable actuel de l’administration a informé Foreign Policy des plans de Cotron « qui consistent à changer les fonctionnaires du bureau du secrétaire à la Défense: Il fait pression pour le remplacement et le renvoi des civils au bureau du secrétaire à la Défense qui ne sont pas en harmonie avec la Maison Blanche ».

La revue précise : « Il n’est pas clair quand Cotron, qui quitte son poste d’analyste à la CIA pour devenir un fonctionnaire politique au Pentagone, prendrait ses nouvelles fonctions de sous-secrétaire adjoint à la défense pour les affaires de sécurité internationale. Il remplace Dave Trulio, l’ancien chef de cabinet du sous-ministre de la Défense pour les affaires politiques, qui a occupé le poste temporairement avant de quitter le ministère cette année ».

Toujours selon Foreign Policy : »Des responsables au Pentagone affirment que la nouvelle fonction de Cotron lui permettra de vérifier le personnel du Pentagone sans que sa mission soit confrontée au public ».

Le Pentagone a déclaré dans un communiqué à la revue qu' »il n’ a aucune déclaration officielle à faire sur cette personne ou cette fonction, et nous n’avons aucune information sur n’importe quelle spéculation ».

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à la revue que « Cotron avait été choisi comme un professionnel de la sécurité nationale reputé afin d’apporter son aide dans la direction de cette fonction et , qui comprend la politique de surpervision des pays du bloc de l’OTAN, de l’Afrique et du Moyen-Orient ».

Les responsables à la défense US pensent que « Cotron suit les directives du bureau de Pence, concernant tout recrutement, où il travaille depuis près de trois ans. Ses anciens collègues qui ont travaillé avec lui ont déclaré qu’il n’était pas un idéologique et avait acquis une réputation d’expert sur l’Afghanistan et sur d’autres questions sud-asiatiques » a rapporté la revue.

Pour sa part, Jim Townsend, un ancien responsable politique du Pentagone sous l’administration Obama a dénoncé cette décision prise par Trump l’a qualifiant de « purification du Pentagone » .

Il a ajouté qu' »en implantant au sein du Pentagone une nouvelle vague de recrues qui risquent de manquer d’expérience en politique de défense, l’administration de Trump pourrait créer des frictions entre eux et la fonction publique et le personnel militaire. Cela pourrait à son tour entraver l’élaboration de politiques de défence. Certains de ces vrais croyants … ne savent peut-être pas comment travailler avec la bureaucratie, et ils ne connaissent peut-être pas non plus commnet gérer des crises, et ils ressentent la pression des patrons ».

Un haut responsable de l’administration Trump a déclaré que « Cotron compte se réunir avec les secrétaires généraux adjoints, directeurs des domaines clés de la politique du Pentagone, pour examiner les nominations qui sont incompatibles avec la politique Maison Blanche ».

Source: Traduit d'AlMayadeen