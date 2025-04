Nouvelle violation du cessez-le-feu au Liban : l’armée d’occupation israélienne a bombardé à l’aube de ce vendredi la ville de Saïda au sud du Liban tuant 3 personnes.

Un responsable du Hamas Hassan Farhat, son fils et sa fille sont tombés en martyrs dans le raid d’un drone israélien qui a visé un appartement dans le quartier Dalaa, ont rapporté les médias locaux.

Le « commandant et moujahid des Qassam, Hassan Ahmad Farhat […] est tombé en martyr à l’aube […] à la suite d’un lâche assassinat qui l’a pris pour cible dans son appartement de Saïda […] aux côtés de sa fille martyre, Jenan Hassan Farhat, et de son fils [le] martyr et moujahid des Qassam, Hamza Hassan Farhat », ont indiqué les Brigades al-Qassam du Hamas dans un communiqué.

Suite à l’attaque, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré dans un communiqué que le fait de « cibler la ville de Saïda, ou toute autre région libanaise, constitue une attaque flagrante contre la souveraineté libanaise et une violation claire de la résolution 1701 et de l’accord sur les arrangements de sécurité pour la cessation des hostilités ».

Il a souligné la nécessité d’« exercer une pression maximale sur Israël pour le contraindre à cesser ses attaques en cours ciblant diverses zones, en particulier les zones résidentielles, insistant sur la nécessité d’une cessation complète des opérations militaires ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des raids israéliens ont visé les régions de Naqoura dans le secteur occidental et de Nabatiyeh.

