« Le Liban est un pays, pas deux pays, un peuple, et non deux peuples. Ce que nous voulons, c’est la solidarité, la coopération et un partenariat national pour protéger la patrie », a déclaré le Grand mufti jaafari du Liban, cheikh Ahmad Qabalan.

« Il est important d’être conscient que la région vit sur une poudrière et les risques pourraient la précipiter vers une explosion historique. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire l’autruche, et la négligence dans ce domaine équivaudrait à un suicide national », a-t-il ajouté, lors de son sermon du vendredi.

Le Grand mufti Qabalan a souligné que « le Liban ne peut se permettre de disposer d’une puissance suffisante pour se lancer dans le démantèlement de ses forces internes. Le Liban a besoin de toutes ses forces. Le débat porte plutôt sur l’organisation stratégique de la force qui garantira l’intérêt national, ce qui est facile et possible à l’échelle nationale. »

Il a poursuivi : « La Syrie en est un parfait exemple, car avec la chute de la Syrie de l’équation de l’équilibre stratégique, Israël s’est précipité vers ses centres de pouvoir, les broyant sans pitié. Ce que nous voulons, c’est un gouvernement sur le terrain, sur les marchés, dans tous les secteurs et aux frontières, pas un gouvernement dans les avions ou derrière des bureaux. » Il a poursuivi : « Ce que nous voulons au niveau national, c’est un front intérieur fort, uni et cohérent qui serve les intérêts du Liban, loin des jeux des partis et de leurs contradictions détaillées. Le Liban est le Liban, pas un ensemble de conditions posées sur la table de qui que ce soit dans ce monde. »

D’autre part, le Mufti Qabalan a conclu qu’« un accord politique fort et stable est nécessaire entre les pays du monde islamique et arabe, en particulier le Royaume d’Arabie saoudite, la République islamique d’Iran, l’État de Turquie, la République arabe d’Égypte et l’État d’Irak, pour émerger avec une force capable de réorganiser et de protéger la région ».