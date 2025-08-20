Le ministre israélien de la guerre, Israël Katz, a ordonné ce mercredi le rappel de 60.000 réservistes après avoir donné son feu vert à l’occupation de la ville de Gaza, en pleine médiation en vue d’une trêve dans le territoire palestinien et l’échange de prisonniers.

Le cabinet de sécurité présidé par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a approuvé début août un plan pour s’emparer de cette ville et de camps de réfugiés voisins, prendre le contrôle sécuritaire de l’ensemble du territoire palestinien, libérer les captifs et désarmer le Hamas.

Katz « a approuvé le plan d’attaque de l’armée israélienne à Gaza-ville », chef-lieu et plus grande ville du territoire palestinien, a indiqué son ministère à l’AFP. Il a également « approuvé l’émission des ordres de rappel des réservistes nécessaires pour mener à bien la mission » pour environ 60.000 hommes.

Depuis plus d’une semaine, l’armée d’occupation israélienne, qui s’est emparée en plus de 22 mois de guerre d’environ 75% du territoire palestinien, a intensifié ses frappes et ses opérations au sol dans la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins, considérés comme les derniers bastions du Hamas.

La décision du ministre de la guerre intervient deux jours après que le Hamas a annoncé avoir accepté une nouvelle proposition des médiateurs -Egypte, Qatar et Etats-Unis- pour une trêve de 60 jours assortie d’un échange de prisonniers en deux étapes.

Des ministres israéliens d’extrême droite, comme celui de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, ont averti Netanyahu de ne pas « céder au Hamas ».

Deux précédentes trêves en novembre 2023 et début 2025 avaient permis un échange de prisonniers.

La guerre génocidaire israélienne contre Gaza a fait 62.064 martyrs à Gaza, majoritairement des femmes et des enfants, depuis octobre 2023.