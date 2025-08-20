Le mufti jaafari, Cheikh Ahmad Qabalan, a souligné « qu’aucune force au monde ne peut désarmer le Hezbollah », compte tenu de la « faiblesse » de l’État qui se contente de compter les raids israéliens contre le Liban « depuis des bureaux vides ».

En réponse aux déclarations de Raï critiquant le Hezbollah et les armes de la Résistance face à l’occupant israélien, cheikh Qabalan a lancé: « Quiconque veut Israël qu’il aille en Israël ».

Dans un communiqué publié le mardi 19 aouut, Cheikh Qabalan a affirmé que « la décision de désarmer la Résistance est insensée, vaine et sa valeur vaut l’encre corrompue avec laquelle elle a été écrite. Aucune décision n’est plus traîtresse pour ce pays, son histoire et sa souveraineté que celle-ci, qui sert les intérêts suprêmes de l’entité sioniste et n’a aucun poids national. Nous ne permettrons pas au sionisme de réoccuper le Liban ».

Concernant les propos de Raï selon lequels « les chiites sont las de la guerre », Cheikh Qabalan a souligné que « les musulmans chiites sont en fait las de la reddition, de la trahison et des faux témoignages. S’il existe une communauté dans ce pays désireuse de verser son sang pour la nation ce sont les chiites en plus des partisans de la Résistance, toutes composantes confondues. »

Il a dans ce contexte a insisté sur le fait que « les armes du Hezbollah sont celles du mouvement Amal, et les armes du Hezbollah et du mouvement Amal sont les armes de Dieu, et aucune force au monde ne pourra les arracher ».

Le mufti Qabalan a en outre réitéré qu’« il n’y aura jamais de paix avec les assassins de prophètes, les traîtres aux peuples et les occupants de patries. Quiconque veut Israël qu’il aille en Israël ».

Et d’expliquer : « L’ambition de Netanyahu pour un Grand Israël, si elle se réalise, se réalisera sur les décombres des cadavres de chrétiens et de musulmans et la destruction de leurs patries. Il n’y a aucune excuse pour ceux qui défendent les assassins de prophètes et de saints. Le sommet spirituel est inutile s’il vise à défendre le sionisme ou à saper les armes de la Résistance, qui incarnent les armes des prophètes de notre époque. »

« Le monopole des armes a été torpillé par le document américain », a poursuivi le mufti jaafari.

Et d’affirmer : « ceux qui ont restitué le Liban depuis un demi-siècle n’accepteront pas que ce pays retombe aux mains des sionistes ».

« Le gouvernement est un gouvernement dans la mesure où il protège la souveraineté libanaise, et non pour la vendre, l’offrir ou la faire passer en coulisses. La légitimité est une légitimité dans la mesure où le Liban est un État, le pilier de sa souveraineté et le gardien de ses intérêts, loin de toute trahison de la patrie. La guerre de soutien (menée par le Hezbollah au soutien de Gaza, ndlr) est une véritable version du service du Christ aux opprimés et aux persécutés », a renchéri cheikh Qabalan.

« Ce qui déclenche le plus souvent une guerre civile, c’est une fausse tendance, une position qui viole les pactes ou une méthode d’interprétation qui sert les intérêts des ennemis de Dieu, de l’humanité et de la patrie », a également lancé cheikh Qabalan.

Et d’expliquer: « la protection du projet d’État et la coexistence ne peuvent être assurées que par l’unité, l’amour et la défense de la dignité et des intérêts de cette nation, ainsi que par le triomphe du sang qui a préservé ce pays et des armes qui ont préservé l’existence du Liban, sa grande souveraineté et l’honneur de sa dignité nationale ».

Il a en outre lancé à l’adresse du patriarche Raï que « le Hezbollah n’est pas infiltré et ne le sera pas. Il n’a pas été vaincu et ne le sera pas. C’est le parti qui a vaincu la plus redoutable armée israélo-otanienne à la frontière, malgré son arsenal légendaire et le soutien indéfectible de tous les alliés d’Israël. C’est le parti qui a mené la défense nationale la plus dangereuse contre le plus grand arsenal israélo-otanien, empêchant ces grandes puissances, avec toutes leurs équipements, d’occuper une localité frontalière comme Khiam (au sud-Liban, lors de la guerre israélienne contre le Liban du 23 septembre à 27 novembre 2024). »

Il convient de noter que le communiqué de cheikh Qabalan intervient au lendemain d’une interview du patriarche Raï accordée à la chaine de télévision AlArabiya, au cours de laquelle il a prétendu que « le Hezbollah a vidé la résistance de son véritable sens et que les chiites ont las de la guerre ».