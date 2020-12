Dans une interview à SPUTNIK, Karin Kneissl, ancienne ministre des Affaires étrangères de l’Autriche, revient sur le «choc» des Américains face aux terroristes saoudiens responsables des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et la manière dont il a changé le monde:

Elle a déclaré: «Cette perception de l’Arabie saoudite par Washington en 2001 a mené entre autres à la guerre contre l’Irak, parce qu’on voulait en fait détruire le régime de Saddam Hussein pour se créer un autre partenaire, disons plus loyal, plus contrôlé que l’Arabie saoudite. Et entre-temps, on a vu que l’Irak était devenu un pays sous contrôle iranien et pas le grand partenaire que l’on voulait créer avec cette sale guerre.»

Source: Sputnik