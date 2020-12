Les milices syriennes pro turques ont annoncé avoir pris le contrôle d’une portion de la route internationale M4, reliant les deux villes Aïn Issa et Tal Abiad au nord de la province de Raqqa, à l’issue d’une offensive qu’elles ont menée contre les positions de la milices kurde pro américaine des Forces démocratiques syriennes (FDS).

Selon le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv, la ville de Aïn Issa et sa province occupées par FDS avaient fait l’objet ces derniers jours d’une offensive lancé par al-Jaïch al-Watani, une coalition de milices pro turques. En même temps, les drones et l’artillerie turcs les bombardaient.

Les FDS y ont envoyé des renforts depuis Manbej et Aïn Arab et ont annoncé la formation d’une cellule d’opération conjointes avec l’armée syrienne régulière et les Russes. Selon des sources sur le terrain, elles ont toutefois refusé la proposition que les Russes leur avaient faite de livrer la ville à l’armée syrienne pour y rétablir les institutions étatiques. Leurs partisans ont manifesté à proximité de la base russe située à proximité de la localité Beit al-Samn pour obliger Ankara à stopper son offensive.

Alors que les forces gouvernementales syriennes s’étaient déployées dans trois positions à l’est et à l’ouest pour empêcher l’extention des Turcs.

La ville Aïn Issa, située à l’intersection de la route internationale entre Hassaké, Raqqa et Alep occupe une position géographique stratégique reliant l’est à l’ouest syrien.

