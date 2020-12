La province du Shandong, dans l’est de la Chine, a annoncé la découverte de 2.957,62 tonnes de réserves d’or prouvées au cours de la dernière décennie, maintenant ainsi son statut de plus grande base de production d’or du pays, selon le département provincial des ressources naturelles.

De 2011 à la fin de cette année, quatre gisements d’or de très grande taille ont été découverts, avec des réserves de plus de 100 tonnes chacun, ainsi que huit grands gisements et 121 de taille petite ou moyenne, d’après Yu Xiangdong, directeur du département.

Les nouvelles réserves dépassent le total des ressources d’or découvertes entre 1949 et 2010 au Shangdong, a indiqué M. Yu.

La péninsule de Jiaodong dans le Shandong, où se trouvent les mines d’or, est devenue la troisième plus grande région minière d’or au monde, a-t-il ajouté.

Selon M. Yu, au cours des dix dernières années, le gouvernement provincial a investi plus de 8,1 milliards de yuans (environ 1,2 milliard de dollars) dans l’exploration géologique, et a obtenu des résultats remarquables en matière d’exploration de minéraux importants, de prospection des anciennes mines, et d’études géologiques de base.

Source: Médias