Selon les statistiques de l’Organisation du Développement et de la Rénovation des mines et de l’industrie minière d’Iran (IMIDRO), conformément aux mesures développantes la création des capacités dans la chaîne d’approvisionnement de l’acier de 2013 au 2019, l’IMIDRO a pu augmenter la production des produits tels que le concentré de minerai de fer, les granulés, le minerai de fer préréduit et l’acier brut.

D’après les chiffres publiés, afin de fournir un approvisionnement stable en minéraux et en matières premières nécessaires à l’industrie minière, IMIDRO a envisagé, ces dernières années, à l’achèvement de la chaîne des métaux de base. Ce fait important a été réalisé dans le cadre des stratégies de développement d’IMIDRO et à l’approche consistant à attirer les investissements du secteur privé.

Dans la chaîne d’approvisionnement de l’acier et dans le secteur des concentrés de minerai de fer, la production de ce produit en 2013 était de 23 millions tonnes, qui en 2019 est passée à 47 millions tonnes.

La production de granulés en 2013 était de 20 millions tonnes et avec l’exploitation de divers projets sidérurgiques dans le pays, la production de ce produit en 2019 est arrivé à 41 millions tonnes.

Egalement en 2013, le montant de la production d’acier brut était de 16 millions tonnes et avec l’exploitation des projets d’acier entre 2013 jusqu’au 2019, sa production est passé à 27 millions tonnes en 2019.

Source: Médias